Сербия пошла на сделку с Косово по поводу автомобильных номеров

Сербия пошла на сделку с Косово по поводу автомобильных номеровОна носит временный характер, и новый раунд переговоров начнется в 2023 году
Конфликт между Сербией и частично признанным Косово заморожен как минимум на полгода после того, как Белград пошел на компромисс с Приштиной. Ситуация на административной границей с Косово и Метохией (так официальные власти Сербии называют не контролируемую ими территорию) накалилась из-за того, что 1 ноября Приштина обнародовала требования к автомобильным номерам. Согласно им на территорию частично признанной республики нельзя было въезжать с сербскими номерами для косовских сербов. За нарушение этих требований косовские власти с 21 ноября стали выписывать штраф в размере 150 евро. Кроме того, после окончания «переходного периода» в апреле 2023 г. Приштина стала бы конфисковывать автомобили с такими номерами. В ответ 5 ноября руководитель партии «Сербский список» Горан Ракич объявил о выходе сербов из всех институтов косовского государства. Сам Ракич покинул свой пост министра по делам общин и возвращений.
21 ноября президент Сербии Александр Вучич и косовский премьер Альбин Курти встретились в Брюсселе, но сразу прийти к соглашению им не удалось. Тогда Вучич отметил, что Приштине хочется добавить в договор «что-нибудь такое, что невозможно [исполнить]». К соглашению нужно было прийти к 29 ноября, отмечал тогда верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. В итоге 24 ноября в специальном заявлении госдеп США сообщил, что приветствует договоренности между Сербией и Косово (независимость государства Вашингтон признает) об автомобильных номерах, которые положат «начало нормализации отношений».