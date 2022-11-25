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Сербия пошла на сделку с Косово по поводу автомобильных номеров

Она носит временный характер, и новый раунд переговоров начнется в 2023 году
Глеб Мишутин
Фактически конфликт отложен до 2023 г. / Laura Hasani / Reuters

Конфликт между Сербией и частично признанным Косово заморожен как минимум на полгода после того, как Белград пошел на компромисс с Приштиной. Ситуация на административной границей с Косово и Метохией (так официальные власти Сербии называют не контролируемую ими территорию) накалилась из-за того, что 1 ноября Приштина обнародовала требования к автомобильным номерам. Согласно им на территорию частично признанной республики нельзя было въезжать с сербскими номерами для косовских сербов. За нарушение этих требований косовские власти с 21 ноября стали выписывать штраф в размере 150 евро. Кроме того, после окончания «переходного периода» в апреле 2023 г. Приштина стала бы конфисковывать автомобили с такими номерами. В ответ 5 ноября руководитель партии «Сербский список» Горан Ракич объявил о выходе сербов из всех институтов косовского государства. Сам Ракич покинул свой пост министра по делам общин и возвращений.

21 ноября президент Сербии Александр Вучич и косовский премьер Альбин Курти встретились в Брюсселе, но сразу прийти к соглашению им не удалось. Тогда Вучич отметил, что Приштине хочется добавить в договор «что-нибудь такое, что невозможно [исполнить]». К соглашению нужно было прийти к 29 ноября, отмечал тогда верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. В итоге 24 ноября в специальном заявлении госдеп США сообщил, что приветствует договоренности между Сербией и Косово (независимость государства Вашингтон признает) об автомобильных номерах, которые положат «начало нормализации отношений».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных