Сербия пошла на сделку с Косово по поводу автомобильных номеров

Конфликт между Сербией и частично признанным Косово заморожен как минимум на полгода после того, как Белград пошел на компромисс с Приштиной. Ситуация на административной границей с Косово и Метохией (так официальные власти Сербии называют не контролируемую ими территорию) накалилась из-за того, что 1 ноября Приштина обнародовала требования к автомобильным номерам. Согласно им на территорию частично признанной республики нельзя было въезжать с сербскими номерами для косовских сербов. За нарушение этих требований косовские власти с 21 ноября стали выписывать штраф в размере 150 евро. Кроме того, после окончания «переходного периода» в апреле 2023 г. Приштина стала бы конфисковывать автомобили с такими номерами. В ответ 5 ноября руководитель партии «Сербский список» Горан Ракич объявил о выходе сербов из всех институтов косовского государства. Сам Ракич покинул свой пост министра по делам общин и возвращений.