Палата представителей США впервые в истории отстранила от должности спикера

«Единственное, что объединяет Белый дом, демократов и многих из нас на консервативной стороне республиканского собрания, – это то, что Маккарти в какой-то момент сказал всем нам нечто такое, чего он на самом деле не имел в виду и никогда не собирался оправдывать», – заявил он (цитата по CNBC).