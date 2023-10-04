Палата представителей США впервые в истории отстранила от должности спикера
Палата представителей США отстранила республиканца Кевина Маккарти от должности спикера. Прежде еще ни один спикер не лишался своего поста в результате соответствующей резолюции нижней палаты, отмечают американские СМИ.
Голосование по этой резолюции прошло спустя несколько дней после того, как Маккарти смог провести через конгресс при поддержке демократов краткосрочный бюджет, который позволит правительству США работать следующие 45 дней.
Инициатором резолюции стал сопартиец Мэт Гейтс – один из его наиболее активных критиков Маккарти, обвинивший его в том, что он недостаточно делает для сокращения федеральных расходов.
«Единственное, что объединяет Белый дом, демократов и многих из нас на консервативной стороне республиканского собрания, – это то, что Маккарти в какой-то момент сказал всем нам нечто такое, чего он на самом деле не имел в виду и никогда не собирался оправдывать», – заявил он (цитата по CNBC).
За отстранение Маккарти проголосовали восемь республиканцев при 208 демократах, отмечает Reuters. Против выступили 210 конгрессменов. Сторонники экс-спикера заявили на заседании, что тот успешно ограничил расходы и отстаивал другие приоритеты консерваторов, несмотря на то, что демократы контролируют Белый дом и Сенат.
Временным спикером теперь станет Патрик МакГенри из Северной Каролины, передает CNN.
Ежегодно к 1 октября конгресс должен одобрить проект федерального бюджета на следующий финансовый год. В противном случае правительство будет вынуждено закрыться и объявить так называемый шатдаун. Конгрессу удалось 30 сентября согласовать краткосрочный бюджет, который позволит правительству США работать следующие 45 дней до очередного голосования, писали «Ведомости». Инициатива, внесенная Маккарти, не предусматривает финансирования для Украины.
Одобрение краткосрочного бюджета с помощью голосов демократов может стоить Маккарти должности, писали тогда «Ведомости». Об этом спикера сразу предупредил Гейтс. Согласно правилам палаты представителей, достаточно одного конгрессмена для вынесения на голосование вопроса о смещении спикера с должности. В свое время эту норму одобрил сам Маккарти, когда был вынужден идти при избрании спикером на уступки правому крылу партии в январе 2023 г.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что временный бюджет США без средств для Украины – это временное явление, Вашингтон продолжит и дальше свою вовлеченность в конфликт. Одновременно он указал на рост противоречий на Западе из-за усталости от конфликта на Украине.