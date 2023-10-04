Шведская академия сочла уместным присуждение Нобелевской премии химику из России

«Мы просто следуем процедуре определения наиболее важных открытий. После этого мы определяем наиболее важных участников, внесших вклад в эти открытия. Не обращая внимания на национальность или какие-либо другие факторы. Это означает, что национальность здесь не имеет значения», – сказал генсек академии Ханс Эллегрен.