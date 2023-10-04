Шведская академия сочла уместным присуждение Нобелевской премии химику из России
Вручение Нобелевской премии по химии ученому из России является уместным. Об этом заявили в Шведской королевской академии наук, отвечая на вопрос журналистов об «уместности» вручения награды на фоне спецоперации на Украине.
«Мы просто следуем процедуре определения наиболее важных открытий. После этого мы определяем наиболее важных участников, внесших вклад в эти открытия. Не обращая внимания на национальность или какие-либо другие факторы. Это означает, что национальность здесь не имеет значения», – сказал генсек академии Ханс Эллегрен.
Он отметил, что такое правило соответствует завещанию Альфреда Нобеля о том, что награду должен получить «самый достойный человек, независимо от национальности».
4 октября Шведская королевская академия наук присудила Нобелевскую премию по химии американцам Мунги Бавенди и Луиcу Брюсу, а также ученому из России Алексею Екимову. Все трое работают в США. Ученые получили награду за открытие и синтез квантовых точек.
В последний раз Нобелевская премия по химии присуждалась ученому из СССР Николаю Семенову в 1956 г. за разработку теории цепных реакций. Тогда ее также вручили британскому физико-химику Сирилу Хиншелвуду.