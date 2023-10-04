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Общество

Ученый из России получил Нобелевскую премию по химии

Награда присуждена за открытие и синтез квантовых точек
Максим Цуланов
REUTERS

Шведская королевская академия наук присудила Нобелевскую премию по химии ученому из России Алексею Екимову, американцам Мунги Бавенди и Луиcу Брюсу, следует из пресс-релиза на сайте премии.

Ученые получили награду за открытие и синтез квантовых точек. Все они работают в США. По последним данным, Екимов является главным научным сотрудником компании Nanocrystals Technology с 1999 г. Бавенди преподает в Массачусетском технологическом институте (MIT), а Брюс в Колумбийском университете Нью-Йорка.

«Эти мельчайшие компоненты нанотехнологий [квантовые точки] теперь распространяют свет от телевизоров и светодиодных ламп, а также, среди прочего, могут помочь хирургам при удалении опухолевой ткани», – говорится в сообщении.

Ранее Шведская академия «случайно» разослала письма с именами нобелевских лауреатов, в которых также значились Екимов, Бавенди и Брюс. 

«Квантовые точки обладают множеством интересных и необычных свойств. Важно отметить, что они имеют разные цвета в зависимости от размера», – отметил председатель Нобелевского комитета по химии Йохан Аквист. Екимов создал «размерно-зависимые» квантовые эффекты в цветном стекле в начале 1980-х. Екимов доказал, что размер частиц влияет на цвет стекла посредством квантовых эффектов.

Позже Брюс первым в мире открыл размерно-зависимые квантовые эффекты в частицах, свободно плавающих в жидкости, а Бавенди достиг идеальных частиц квантовых точек, качество которых позволило их использовать.

«Исследователи полагают, что в будущем они смогут внести свой вклад в создание гибкой электроники, крошечных датчиков, более тонких солнечных элементов и зашифрованной квантовой связи», – отметили в Нобелевском комитете.

Екимов родился в 28 февраля 1945 г. В 1967 г. окончил физический факультет Ленинградского государственного университета. Свои основные открытия совершил во времена работы в Государственном оптическом институте им. Сергея Вавилова и Ленинградском физико-техническом институте им. Абрама Иоффе Академии наук СССР 

После переезда в США в конце 1990-х был приглашенным профессором в немецком Институте Макса Планка, французских Политехнической школе в Париже и Лионском университете им. Клода Бернара и др.

В прошлом году Нобелевскую премию по химии присудили американцам Каролин Бертоцци и Барри Шарплессу, а также датчанину Мортену Мелдалу за новый метод сверхбыстрого синтеза молекул. Тогда Шарплесс получил свою вторую награду, после того как в 2000 г. ввел концепцию клик-химии, которая представляет собой форму простой химии, где реакции происходят быстро и без нежелательных побочных продуктов.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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