Шведская академия назвала имена нобелевских лауреатов по химии раньше срока

В прошлом году Нобелевскую премию по химии присудили американцам Каролин Бертоцци и Барри Шарплессу, а также датчанину Мортену Мелдалу за новый метод сверхбыстрого синтеза молекул. Тогда Шарплесс получил свою вторую награду, после того как в 2000 г. ввел концепцию клик-химии, которая представляет собой форму простой химии, где реакции происходят быстро и без нежелательных побочных продуктов.