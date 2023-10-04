Шведская академия назвала имена нобелевских лауреатов по химии раньше срока
Шведская королевская академия наук разослала письма с именами нобелевских лауреатов по химии раньше срока, сообщает телеканал SVT.
Согласно опубликованным данным, Нобелевская премия по химии этого года присуждена троим исследователям «за открытие и синтез квантовых точек» – американцам Мунги Бавенди и Луиcу Брюсу, а также россиянину Алексею Екимову. Все они работают в США.
Академия направила электронные письма «случайно», как уточняет канал. В представительстве академии отказались комментировать произошедшее и отметили, что решение о лауреатах еще не принято.
3 октября лауреатами Нобелевской премии по физике стали французские физики Пьер Агостини и Анн Л’Юилье, а также венгеро-австрийский физик Ференц Крауз. Премия была присуждена за экспериментальные методы генерации аттосекундных импульсов света для изучения динамики электронов в веществе.
В прошлом году Нобелевскую премию по химии присудили американцам Каролин Бертоцци и Барри Шарплессу, а также датчанину Мортену Мелдалу за новый метод сверхбыстрого синтеза молекул. Тогда Шарплесс получил свою вторую награду, после того как в 2000 г. ввел концепцию клик-химии, которая представляет собой форму простой химии, где реакции происходят быстро и без нежелательных побочных продуктов.
В 2021 г. награда была присуждена немцу Бенджамину Листу и американцу Дэвиду Макмиллану за исследования в области асимметрического органокатализа.