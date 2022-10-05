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Нобелевскую премию по химии присудили за новый метод синтеза молекул

Ведомости

Нобелевскую премию по химии присудили за новый метод сверхбыстрого синтеза молекул. Ее получили американцы Каролин Бертоцци и Барри Шарплесс, а также датчанин Мортен Мелдал, следует из сообщения на сайте премии.

«Барри Шарплесс и Мортен Мелдал заложили основу функциональной формы химии – клик-химии, в которой молекулярные строительные блоки быстро и эффективно соединяются друг с другом. Кэролин Бертоцци вывела клик-химию на новый уровень и начала использовать ее в живых организмах», — говорится в заявлении.

Председатель Нобелевского комитета по химии Йохан Оквист отметил, что в этом году премия присуждается за то, чтобы не усложнять вопросы, «а работать с тем, что легко и непринужденно».

Шарплесс получил свою вторую награду. В 2000 г. он ввел концепцию клик-химии, которая представляет собой форму простой химии, где реакции происходят быстро и без нежелательных побочных продуктов. В комитете отметили, что эти реакции в настоящее время используются во всем мире для исследования клеток и отслеживания биологических процессов. Таким образом исследователи улучшили нацеленность противораковых препаратов, которые в настоящее время проходят клинические испытания.

Нобелевскую премию 2021 г. по химии получили немец Бенджамин Лист и американец Дэвид Макмиллан за исследования в области асимметрического органокатализа. Асимметрический органокатализ изучает возможность проведения реакций органических соединений, используя небольшие органические молекулы в качестве катализаторов. Как правило, это аминокислоты, некоторые амины и их производные.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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