Нобелевскую премию по химии присудили за новый метод синтеза молекул

Шарплесс получил свою вторую награду. В 2000 г. он ввел концепцию клик-химии, которая представляет собой форму простой химии, где реакции происходят быстро и без нежелательных побочных продуктов. В комитете отметили, что эти реакции в настоящее время используются во всем мире для исследования клеток и отслеживания биологических процессов. Таким образом исследователи улучшили нацеленность противораковых препаратов, которые в настоящее время проходят клинические испытания.