Нобелевскую премию по химии присудили за новый метод синтеза молекул
Нобелевскую премию по химии присудили за новый метод сверхбыстрого синтеза молекул. Ее получили американцы Каролин Бертоцци и Барри Шарплесс, а также датчанин Мортен Мелдал, следует из сообщения на сайте премии.
«Барри Шарплесс и Мортен Мелдал заложили основу функциональной формы химии – клик-химии, в которой молекулярные строительные блоки быстро и эффективно соединяются друг с другом. Кэролин Бертоцци вывела клик-химию на новый уровень и начала использовать ее в живых организмах», — говорится в заявлении.
Председатель Нобелевского комитета по химии Йохан Оквист отметил, что в этом году премия присуждается за то, чтобы не усложнять вопросы, «а работать с тем, что легко и непринужденно».
Шарплесс получил свою вторую награду. В 2000 г. он ввел концепцию клик-химии, которая представляет собой форму простой химии, где реакции происходят быстро и без нежелательных побочных продуктов. В комитете отметили, что эти реакции в настоящее время используются во всем мире для исследования клеток и отслеживания биологических процессов. Таким образом исследователи улучшили нацеленность противораковых препаратов, которые в настоящее время проходят клинические испытания.
Нобелевскую премию 2021 г. по химии получили немец Бенджамин Лист и американец Дэвид Макмиллан за исследования в области асимметрического органокатализа. Асимметрический органокатализ изучает возможность проведения реакций органических соединений, используя небольшие органические молекулы в качестве катализаторов. Как правило, это аминокислоты, некоторые амины и их производные.
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