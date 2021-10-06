Нобелевку по химии присудили за новые методы синтеза молекул
Нобелевскую премию 2021 г. по химии получили немец Бенджамин Лист и американец Дэвид Макмиллан за исследования в области асимметрического органокатализа. Имена лауреатов были названы на церемонии Нобелевского комитета в Стокгольме.
Асимметрический органокатализ изучает возможность проведения реакций органических соединений, используя небольшие органические молекулы в качестве катализаторов. Как правило, это аминокислоты, некоторые амины и их производные.
«Органокатализ развивается с поразительной скоростью. Используя эти реакции, исследователи теперь могут более эффективно создавать что угодно, от новых фармацевтических препаратов до молекул, которые могут улавливать свет в солнечных элементах», — говорится в сообщении Нобелевского комитета в Twitter.
«Нобелевская неделя» началась в понедельник, 4 октября, когда стали известны имена лауреатов премии в области физиологии и медицины. Ее вручили американским ученым Дэвиду Джулиусу и Ардему Патапутяну за открытие рецепторов температуры и осязания. Их работы позволили ученым понять, как возбуждаются нервные импульсы, которые позволяют людям воспринимать окружающий мир и адаптироваться к нему, а также использовать знания для разработки методов лечения целого ряда заболеваний.
Во вторник, 5 октября, стали известны обладатели премии по физике. Ее получили Сюкуро Манабэ (США), Клаус Хассельманн (Германия) и Джорджио Паризи (Италия) с формулировкой «за новаторский вклад в понимание сложных физических систем». Манабе и Хассельман получили одну часть премии – за создание климатических моделей Земли и прогнозирование глобального потепления, а Парижи — вторую часть (за открытие взаимосвязей в поведении сложных физических систем, включая климат нашей планеты).
В четверг, 7 октября, будет назван обладатель премии по литературе, в пятницу — премии мира. В следующий понедельник будет объявлено решение о присуждении награды в области экономики. Награждение лауреатов планируется провести 10 декабря, без торжественных церемоний или банкетов, как и в прошлом году, из-за пандемии коронавирусной инфекции.