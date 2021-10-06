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Нобелевку по химии присудили за новые методы синтеза молекул

Ведомости

Нобелевскую премию 2021 г. по химии получили немец Бенджамин Лист и американец Дэвид Макмиллан за исследования в области асимметрического органокатализа. Имена лауреатов были названы на церемонии Нобелевского комитета в Стокгольме.

Асимметрический органокатализ изучает возможность проведения реакций органических соединений, используя небольшие органические молекулы в качестве катализаторов. Как правило, это аминокислоты, некоторые амины и их производные.

«Органокатализ развивается с поразительной скоростью. Используя эти реакции, исследователи теперь могут более эффективно создавать что угодно, от новых фармацевтических препаратов до молекул, которые могут улавливать свет в солнечных элементах», — говорится в сообщении Нобелевского комитета в Twitter.

«Нобелевская неделя» началась в понедельник, 4 октября, когда стали известны имена лауреатов премии в области физиологии и медицины. Ее вручили американским ученым Дэвиду Джулиусу и Ардему Патапутяну за открытие рецепторов температуры и осязания. Их работы позволили ученым понять, как возбуждаются нервные импульсы, которые позволяют людям воспринимать окружающий мир и адаптироваться к нему, а также использовать знания для разработки методов лечения целого ряда заболеваний.

Во вторник, 5 октября, стали известны обладатели премии по физике. Ее получили Сюкуро Манабэ (США), Клаус Хассельманн (Германия) и Джорджио Паризи (Италия) с формулировкой «за новаторский вклад в понимание сложных физических систем». Манабе и Хассельман получили одну часть премии – за создание климатических моделей Земли и прогнозирование глобального потепления, а Парижи — вторую часть (за открытие взаимосвязей в поведении сложных физических систем, включая климат нашей планеты).

В четверг, 7 октября, будет назван обладатель премии по литературе, в пятницу — премии мира. В следующий понедельник будет объявлено решение о присуждении награды в области экономики. Награждение лауреатов планируется провести 10 декабря, без торжественных церемоний или банкетов, как и в прошлом году, из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Ранее по теме: Нобелевку по физиологии и медицине вручили за открытие рецепторов температуры

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных