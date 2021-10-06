Нобелевку по химии присудили за новые методы синтеза молекул

«Нобелевская неделя» началась в понедельник, 4 октября, когда стали известны имена лауреатов премии в области физиологии и медицины. Ее вручили американским ученым Дэвиду Джулиусу и Ардему Патапутяну за открытие рецепторов температуры и осязания. Их работы позволили ученым понять, как возбуждаются нервные импульсы, которые позволяют людям воспринимать окружающий мир и адаптироваться к нему, а также использовать знания для разработки методов лечения целого ряда заболеваний.