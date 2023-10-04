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Симоньян обвинила помощника депутата в клевете после слов о ядерном ударе

Ведомости

Главный редактор «России сегодня» и RT Маргарита Симоньян подала заявление на помощника депутата Николая Королева по статье о клевете. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«Земное во мне победило. Подала заявление на подавшего на меня заявление какого-то там помощника какого-то депутата. По статье «Клевета», – написала Симоньян.

Журналистка объяснила, что она подала заявление не только потому, что Королев подал заявление на нее, но и потому, что он написал, что она «предложила нанести ядерный удар по территории РФ».

«Никакой подобной ереси я, разумеется, не предлагала и предлагать не могла. Такое чудовищное обвинение порочит мою репутацию и наносит мне всяко-разный ущерб и страдания», – добавила она, пригрозив «остальным клеветникам».

Ранее Симоньян в своей программе «ЧТД» призвала осуществить термоядерный взрыв высоко в небе над Сибирью, чтобы вывести из строя вражеские спутники, но не навредить стране. По ее словам, это станет ключом к решению конфликта на Украине. Ее слова раскритиковали некоторые политики.

Ранее по теме: Кремль прокомментировал предложение Симоньян о ядерном испытании над Сибирью

Королев, помощник депутата Мосгордумы Евгения Ступина (признан иноагентом), заявил, что высказывания Симоньян нарушают законодательство РФ и являются «дикими и несуразными». «Отправил обращения в СК и МВД с требованием проанализировать высказывания гражданки и, наконец, привлечь ее к административной или уголовной ответственности», – уточнил Королев в своем Telegram-канале.

Кремль тоже прокомментировал слова главреда «России сегодня» и RT. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что она не работает в официальных органах власти, поэтому ее слова не всегда отражают официальную позицию. Он подчеркнул, что Россия не выходила из режима отказа от ядерных испытаний, поэтому невозможны такие дискуссии с официальной точки зрения.

При этом глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал Симоньян. Он назвал ее «настоящим патриотом» и отметил, что она не настолько глупа, чтобы предлагать ударить ядерным оружием по своей же территории. Кадыров призвал «не хайповать на ее заявлениях».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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