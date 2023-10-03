Кремль прокомментировал предложение Симоньян о ядерном испытании над Сибирью

Ранее Симоньян в своей программе «ЧТД» призвала осуществить над Сибирью термоядерный взрыв. По ее словам, это станет ключом к решению конфликта на Украине. «Давайте не забывать, что Маргарита не работает в официальных органах власти, поэтому ее слова не всегда отражают официальную позицию», – сказал представитель Кремля.