Кремль прокомментировал предложение Симоньян о ядерном испытании над Сибирью
Главный редактор «России сегодня» и RT Маргарита Симоньян не работает в органах власти, ее заявления не всегда отражают официальную позицию Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Симоньян в своей программе «ЧТД» призвала осуществить над Сибирью термоядерный взрыв. По ее словам, это станет ключом к решению конфликта на Украине. «Давайте не забывать, что Маргарита не работает в официальных органах власти, поэтому ее слова не всегда отражают официальную позицию», – сказал представитель Кремля.
Он отметил, что Россия не выходила из режима отказа от ядерных испытаний. «Этого не было до сих пор, поэтому я не думаю, что сейчас возможны такие дискуссии с официальной точки зрения», – уточнил Песков.
22 сентября замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин заявил, что Москва призывает Вашингтон немедленно ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
Как отмечали в МИДе, ДВЗЯИ был открыт для подписания в Нью-Йорке 24 сентября 1996 г., его подписали 186 государств и 178 его ратифицировали. Россия ратифицировала ДВЗЯИ в 2000 г. Для вступления ДВЗЯИ в силу необходима его ратификация 44 государствами, перечисленными в приложении к договору.
Из числа этих государств ДВЗЯИ ратифицировали 36, включая три государства, обладающие ядерным оружием: Россию, Великобританию и Францию. Из оставшихся восьми стран договор не подписали три – Индия, КНДР и Пакистан; подписали, но не ратифицировали пять – США, Китай, Египет, Израиль и Иран.