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Политика

Ковальчук предложил изменить основы политики по ядерному сдерживанию

Ведомости

России следует скорректировать основы госполитики по ядерному сдерживанию в соответствии с текущей ситуацией, заявил президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, передает «РИА Новости».

По его данным, за корректировку основ госполитики выступают ряд экспертов, указывая на все более агрессивные действия стран Запада. «Я думаю, что это правильная мысль», – считает Ковальчук. Глава Курчатовского института считает, что Запад должен «точно понимать» решимость России отстоять свою безопасность.

Кроме того, нужно при необходимости возобновить испытания российского ядерного оружия. Так после испытания СССР термоядерной бомбы мощностью более 50 мегатонн американцы «мгновенно» стали договариваться, рассказал Ковальчук.

«Вот сейчас точно такая же ситуация. Достаточно провести испытания на Новой Земле... Один разок хотя бы. И все встанет на свои места», – считает он.

Президент РФ Владимир Путин в июне 2020 г. утвердил своим указом «Основы государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания». В документе впервые были описаны условия, «определяющие возможность применения ядерного оружия»: это поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих Россию и ее союзников; применение противником ядерного и другого оружия массового поражения; воздействие противника на критически важные объекты, вывод которых из строя приведет к срыву ответных действий ядерных сил.

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Принципами же ядерного сдерживания являются непрерывность, адаптивность к угрозам, рациональность построения сил ядерного сдерживания, постоянное дежурство их части и централизация управления.

В конце 2022 г. Путин говорил, что уровень современных образцов вооружений в стратегических ядерных силах уже превысил 91%. Он также назвал ядерную триаду «главной гарантией сохранения нашего суверенитета и территориальной целостности». В июне 2023 г. президент заявил, что Россия будет и дальше развивать ядерную триаду, поскольку она является залогом военной безопасности страны и мировой стабильности.

В коммюнике НАТО по итогам июльского саммита в Вильнюсе отмечалось, что применение ядерного оружия военным альянсом остается маловероятным. В то же время любое применение ядерного оружия против НАТО фундаментальным образом изменит характер конфликта, подчеркивалось в документе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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