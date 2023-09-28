Ковальчук предложил изменить основы политики по ядерному сдерживанию

В конце 2022 г. Путин говорил, что уровень современных образцов вооружений в стратегических ядерных силах уже превысил 91%. Он также назвал ядерную триаду «главной гарантией сохранения нашего суверенитета и территориальной целостности». В июне 2023 г. президент заявил, что Россия будет и дальше развивать ядерную триаду, поскольку она является залогом военной безопасности страны и мировой стабильности.