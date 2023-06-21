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Путин: Россия продолжит развивать ядерную триаду

Ведомости

Россия будет и дальше развивать ядерную триаду, поскольку она является залогом военной безопасности страны и мировой стабильности. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов, передает пресс-служба Кремля.

«Важнейшая задача здесь – развитие ядерной триады, которая является ключевой гарантией военной безопасности России и глобальной стабильности. <...> Вооружение российской ядерной триады позволяет эффективно и гарантированно обеспечивать стратегическое сдерживание и поддерживать глобальный баланс сил», – сказал он. 

Путин также обратил внимание на то, что безусловным приоритетом является развитие армии и обеспечения надежности России. По его словам, сейчас почти половина соединений и частей ракетных войск стратегического назначения (РВСН) оснащены новыми ракетными комплексами «Ярс». Путин добавил, что в ближайшее время на боевое дежурство поступят первые пусковые установки комплекса «Сармат» с тяжелой ракетой. 

Ядерная триада — это оснащенные ядерным оружием стратегические вооруженные силы государства, включающие в себя три компонента: стратегическую авиацию, межконтинентальные баллистические ракеты, а также атомные подводные ракетоносцы. Разделение стратегических ядерных зарядов государства между несколькими видами вооруженных сил стратегического назначения обеспечивает невозможность уничтожения всего боеспособного арсенала ядерного оружия в случае внезапного нападения противника.

В конце 2022 г. Путин отметил, что  уровень современных образцов вооружений в стратегических ядерных силах уже превысил 91%. Он также назвал ядерную триаду «главной гарантией сохранения нашего суверенитета и территориальной целостности». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных