Путин: Россия продолжит развивать ядерную триаду

Путин также обратил внимание на то, что безусловным приоритетом является развитие армии и обеспечения надежности России. По его словам, сейчас почти половина соединений и частей ракетных войск стратегического назначения (РВСН) оснащены новыми ракетными комплексами «Ярс». Путин добавил, что в ближайшее время на боевое дежурство поступят первые пусковые установки комплекса «Сармат» с тяжелой ракетой.