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Путин отметил необходимость совершенствования ядерной триады

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Россия будет поддерживать и совершенствовать боеготовность своей ядерной триады, это основа баланса сил в мире, передает ТАСС со ссылкой на президента Владимира Путина.

«Будем продолжать поддерживать и совершенствовать боеготовность ядерной триады — это главная гарантия сохранения нашего суверенитета и территориальной целостности, стратегического паритета и в целом баланса сил в мире», — отметил президент.

По его словам, в этом году уровень современных образцов вооружений в стратегических ядерных силах уже превысил 91%, также продолжается перевооружение полков ракетных войск стратегического назначения (РВСН) на ракетный комплекс с гиперзвуковой боевой частью «Авангард».

Ядерная триада — это оснащенные ядерным оружием стратегические вооруженные силы государства, включающие в себя три компонента: стратегическую авиацию, межконтинентальные баллистические ракеты, а также атомные подводные ракетоносцы. Разделение стратегических ядерных зарядов государства между несколькими видами вооруженных сил стратегического назначения обеспечивает невозможность уничтожения всего боеспособного арсенала ядерного оружия в случае внезапного нападения противника.

Согласно положениям военной доктрины, российская сторона может применить ядерное оружие, если поступит достоверная информация о старте баллистических ракет, атакующих территорию России, будет применено ядерное оружие или другие виды оружия массового поражения по территории страны.

В прошлом году Путин назвал ядерную триаду ключевой гарантией безопасности страны. При этом он отметил, что применение ядерного оружия является «крайней, исключительной мерой обеспечения национальной безопасности». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных