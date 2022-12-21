Путин отметил необходимость совершенствования ядерной триады
Россия будет поддерживать и совершенствовать боеготовность своей ядерной триады, это основа баланса сил в мире, передает ТАСС со ссылкой на президента Владимира Путина.
«Будем продолжать поддерживать и совершенствовать боеготовность ядерной триады — это главная гарантия сохранения нашего суверенитета и территориальной целостности, стратегического паритета и в целом баланса сил в мире», — отметил президент.
По его словам, в этом году уровень современных образцов вооружений в стратегических ядерных силах уже превысил 91%, также продолжается перевооружение полков ракетных войск стратегического назначения (РВСН) на ракетный комплекс с гиперзвуковой боевой частью «Авангард».
Ядерная триада — это оснащенные ядерным оружием стратегические вооруженные силы государства, включающие в себя три компонента: стратегическую авиацию, межконтинентальные баллистические ракеты, а также атомные подводные ракетоносцы. Разделение стратегических ядерных зарядов государства между несколькими видами вооруженных сил стратегического назначения обеспечивает невозможность уничтожения всего боеспособного арсенала ядерного оружия в случае внезапного нападения противника.
Согласно положениям военной доктрины, российская сторона может применить ядерное оружие, если поступит достоверная информация о старте баллистических ракет, атакующих территорию России, будет применено ядерное оружие или другие виды оружия массового поражения по территории страны.
В прошлом году Путин назвал ядерную триаду ключевой гарантией безопасности страны. При этом он отметил, что применение ядерного оружия является «крайней, исключительной мерой обеспечения национальной безопасности».