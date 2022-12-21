Путин отметил необходимость совершенствования ядерной триады

По его словам, в этом году уровень современных образцов вооружений в стратегических ядерных силах уже превысил 91%, также продолжается перевооружение полков ракетных войск стратегического назначения (РВСН) на ракетный комплекс с гиперзвуковой боевой частью «Авангард».