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«РИА Новости» узнали о планах ФСБ и Росгвардии протестировать гранату РДГ-У

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ФСБ и Росгвардия протестируют новейшую унифицированную дымовую гранату РДГ-У. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на информированный источник.

«Силовые ведомства, в том числе Росгвардия и ФСБ, заинтересовались поставляемой в российскую армию унифицированной ручной дымовой гранатой РДГ-У. Указанные структуры планируют провести ее опытную эксплуатацию в своих подразделениях», – сказал собеседник агентства. 

По данным «РИА Новости», российская армия приняла гранату на снабжение в сентябре 2023 г. «Ростех» завершил испытания этого вооружения в феврале 2023 г. Дымовая граната РДГ-У разработана для защиты от ракет с наведением в инфракрасном диапазоне и от оружия с тепловизионными системами прицеливания.

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Граната сохраняет работоспособность в диапазоне температур от минус 50 до плюс 55 градусов. Ее масса составляет 700 г.

Гранату разработал Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в концерн «Калашников»). С ее помощью в условиях боя появится возможность создать дымовую завесу от ударов высокоточных ракет, которая будет сохраняться какое-то время. Впервые ее представили на форуме «Армия-2022». Граната сменила аналогичные изделия 1960-70-х гг., используемые в ВС РФ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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