«РИА Новости» узнали о планах ФСБ и Росгвардии протестировать гранату РДГ-У
ФСБ и Росгвардия протестируют новейшую унифицированную дымовую гранату РДГ-У. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на информированный источник.
«Силовые ведомства, в том числе Росгвардия и ФСБ, заинтересовались поставляемой в российскую армию унифицированной ручной дымовой гранатой РДГ-У. Указанные структуры планируют провести ее опытную эксплуатацию в своих подразделениях», – сказал собеседник агентства.
Граната сохраняет работоспособность в диапазоне температур от минус 50 до плюс 55 градусов. Ее масса составляет 700 г.
Гранату разработал Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в концерн «Калашников»). С ее помощью в условиях боя появится возможность создать дымовую завесу от ударов высокоточных ракет, которая будет сохраняться какое-то время. Впервые ее представили на форуме «Армия-2022». Граната сменила аналогичные изделия 1960-70-х гг., используемые в ВС РФ.