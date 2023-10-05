«РИА Новости» узнали о планах ФСБ и Росгвардии протестировать гранату РДГ-У

По данным «РИА Новости», российская армия приняла гранату на снабжение в сентябре 2023 г. «Ростех» завершил испытания этого вооружения в феврале 2023 г. Дымовая граната РДГ-У разработана для защиты от ракет с наведением в инфракрасном диапазоне и от оружия с тепловизионными системами прицеливания.