Росгвардии разрешат иметь собственные добровольческие отряды

Росгвардии разрешат иметь собственные добровольческие отрядыЭкс-бойцы ЧВК смогут образовывать новые формирования внутри ведомства
В Госдуму внесут пакет законопроектов, который позволит Росгвардии иметь в своем составе добровольческие формирования. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава думского комитета по информационной политике и экс-советник главы Росгвардии Виктора Золотова Александр Хинштейн («Единая Россия»). Как уточнил «Ведомостям» его представитель, законопроект будет внесен в нижнюю палату парламента до обеда 22 сентября. Он уточняет, что авторами документов числятся несколько депутатов и сенаторов.
«Мы предлагаем распространить на Росгвардию все те полномочия и механизмы, которые уже сегодня установлены законами для Минобороны, – написал Хинштейн. – Наши инициативы обусловлены активным участием Росгвардии в специальной военной операции и выполнением задач, схожих с функционалом Минобороны». Росгвардейцы, по его словам, «не только ведут боевые действия, обеспечивают военное положение в новых регионах и правовой режим контртеррористической операции (КТО), но и оказывают содействие в охране госграницы, участвуют в территориальной обороне, в борьбе с терроризмом».
Согласно законопроекту, добровольческие формирования смогут создаваться Росгвардией по решению президента, пояснил Хинштейн. «Их можно будет привлекать для выполнения отдельных задач в области обороны в период проведения мобилизации, действия военного положения, в условиях вооруженного конфликта, при проведении КТО и т. д.», – написал депутат. Все правовые и социальные гарантии для добровольцев Минобороны распространятся и на добровольцев Росгвардии, предлагает Хинштейн.
Депутат отдельно подчеркнул, что эта инициатива «не имеет ничего общего» с появившимися в последнее время слухами о переводе в состав Росгвардии бывших подразделений ЧВК «Вагнер». Речь идет, вероятно, о посте бывшего советника спикера Госдумы, журналиста Анастасии Кашеваровой в Telegram.
«По моим данным, сама ЧВК «Вагнер», которая еще не размылась окончательно, может стать подразделением Росгвардии. И название, и все символы и флаг «Вагнера» официально признаются. Контракты будут заключаться с Росгвардией, также [гарантируется] полный соцпакет: выплаты, «ветеранка» и т. д. Как подразделение Росгвардии, «Вагнер» будет продолжать деятельность в Белоруссии, странах Африки и, самое главное, вернется на специальную военную операцию», – писала она.
Хинштейн, в свою очередь, сообщил, что законопроекты не предусматривают возможность включения в состав добровольческих формирований Росгвардии каких-либо организаций, контракты предлагается заключать исключительно с гражданами. Впрочем, как подчеркивал ранее президент Владимир Путин, такой организации, как ЧВК «Вагнер», никогда юридически и не существовало.
«Это отдельный вопрос, связанный с реальной легализацией [ЧВК], – говорил Путин 13 июля. – Но это вопрос, который должен обсуждаться в Государственной думе, в правительстве. Непростой вопрос».
Как сообщил «Ведомостям» источник, близкий к ЧВК, входить организацией в Росгвардию и не придется: отдельные граждане, состоящие в ЧВК, войдут в новые добровольческие формирования. Еще один собеседник подтвердил, что силовые ведомства занимаются устройством бывших сотрудников ЧВК и других добровольческих формирований.
Речь идет не о легализации ЧВК, а о приравнивании Росгвардии к Минобороны в части возможности работать с добровольцами, говорит военный эксперт Юрий Лямин. Он напомнил, что сейчас все добровольческие формирования в зоне спецоперации должны иметь контракты с военным ведомством.
«В данном случае речь идет не о том, чтобы перевести под Росгвардию все ЧВК, а о том, чтобы Росгвардия имела возможность создавать и заключать контракты с теми добровольческими формированиями (включая ЧВК), которые по тем или иным причинам не хотят заключать контракты с другими силовиками и т. д.», – считает Лямин.
Оставить подразделения бывшего «Вагнера» не у дел было бы нерационально, отмечает военный эксперт Юрий Кнутов. Вагнеровцы должны быть в штате Росгвардии и получать стандартное довольствие, не выделяться формой от других бойцов, рассуждает эксперт.
Президент в августе подписал закон, позволяющий Росгвардии иметь военную технику, в том числе тяжелую.
«Ведомости» направили запрос в Росгвардию.