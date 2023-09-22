Росгвардии разрешат иметь собственные добровольческие отряды

«Мы предлагаем распространить на Росгвардию все те полномочия и механизмы, которые уже сегодня установлены законами для Минобороны, – написал Хинштейн. – Наши инициативы обусловлены активным участием Росгвардии в специальной военной операции и выполнением задач, схожих с функционалом Минобороны». Росгвардейцы, по его словам, «не только ведут боевые действия, обеспечивают военное положение в новых регионах и правовой режим контртеррористической операции (КТО), но и оказывают содействие в охране госграницы, участвуют в территориальной обороне, в борьбе с терроризмом».