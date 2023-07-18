Спецназ МВД передают Росгвардии

Спецназ МВД передают РосгвардииТакое решение принял президент Владимир Путин
Спецподразделения «Гром» переходят из состава МВД в структуру Росгвардии, сообщил в понедельник бывший советник директора Росгвардии Виктора Золотова и председатель думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн. «Сегодня до этих и других заинтересованных ведомств доведено решение, принятое президентом», – уточнил депутат.
По словам собеседника «Ведомостей», знакомого с содержанием указа, он был подписан в воскресенье, 16 июля. Согласно документу, говорит собеседник, сотрудники отряда специального назначения «Гром» смогут продолжить службу в Росгвардии без перезаключения контрактов. Вместе с ними Росгвардия получит все помещения, транспорт, технику, оборудование и специальные средства, закрепленные за «Громом». Сотрудники спецназа, пожелавшие продолжить службу в полиции, будут выведены за штат и смогут рассчитывать на трудоустройство в других подразделениях МВД в индивидуальном порядке.
«Ведомости» направили запрос пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову.
Ранее «Ведомости» писали, что силовые структуры прорабатывают подобный сценарий. Подготовка «Грома» к передаче в Росгвардию началась после встреч президента Владимира Путина с руководством силовых ведомств и личным составом Минобороны, Росгвардии, ФСБ, МВД и ФСО. Силовики обеспечили порядок и законность во время мятежа, отмечал Путин. На Соборной площади Кремля были и бойцы «Грома», которые также участвовали в боевых действиях в зоне военной операции и поднимались по тревоге во время марша ЧВК «Вагнер».
В 2016 г. во время создания Росгвардии ей вместе с ОМОНом и Внутренними войсками МВД был передан прежний полицейский спецназ – подразделения СОБРа. С тех пор оперативные сотрудники МВД должны были обращаться за силовой поддержкой своих операций в Росгвардию.
Тогда же, в 2016 г., полиции была передана штатная численность ликвидированной Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН), у которой в каждом регионе имелся свой спецназ – «Гром». Личный состав этого спецназа был собран из офицеров с опытом службы в спецподразделениях разных ведомств, имел хорошую материальную базу и подготовку. Формально отряды «Гром» вошли именно в состав антинаркотических подразделений МВД и должны были использоваться исключительно в их интересах, но на деле они постепенно стали выполнять функции СОБРа. В свою очередь, многие бойцы последнего переходили в штат «Грома».
Сейчас, по словам источников «Ведомостей» в правоохранительных органах, не все офицеры «Грома» оказались рады перспективе перехода в Росгвардию, так как ценят статус полицейского спецназа, в котором они избавлены от дополнительной «муштры» и могут «без лишних формальностей» взаимодействовать с оперативными сотрудниками.
В 2017 г. Путин предостерегал полицейское руководство от дублирования функций Росгвардии. Весной 2023 г. Хинштейн напомнил об этом и опубликовал в своем Telegram-канале серию постов с примерами использования спецназа «Гром» вместо подразделений Росгвардии. Хинштейн резко критиковал такой подход, называя его «опасным экспериментом». Он заявил, что в МВД было принято решение увеличить численность «антинаркотического» спецназа «Гром» до 6200 человек вместо 2700, числившихся в спецназе, когда он вливался в МВД из ФСКН. Кроме того, по данным Хинштейна, соответствующим приказом МВД был расширен функционал отрядов, а их руководство стало «перевербовывать» и «перекупать» бойцов СОБРа.
В пресс-центре МВД в ответ на публикации Хинштейна официально ответили, что увеличение штатной численности спецполков и подразделений «Гром» «продиктовано оперативной обстановкой, связанной с проведением специальной военной операции, в которой принимают непосредственное участие в том числе и сотрудники МВД».
В понедельник на рассмотрение Госдумы был внесен и законопроект, закрепляющий передачу Росгвардии тяжелой бронетехники и артиллерии. После завершения мятежа «Вагнера» об этом уже объявил Золотов. Как указано в пояснительной записке к поправкам, они направлены на уточнение терминологии закона о Росгвардии. В частности, слово «оружие» будет заменено на «вооружение», а «боевая техника» – на «военная техника».
При этом, как отмечают авторы поправок, в связи с участием войск национальной гвардии в территориальной обороне, контртеррористических операциях, а также в обеспечении режимов чрезвычайного и военного положения на вооружении Росгвардии уже сейчас помимо стрелкового оружия и автомобильной техники имеются «транспортные самолеты, боевые, транспортные и многоцелевые вертолеты, боевые машины пехоты, бронетранспортеры и иные боевые бронированные машины, отдельные образцы артиллерийского вооружения, комплексы связи, катера, инженерная техника».
Как писали «Ведомости» 28 июня, помимо танков и спецназа МВД в ближайшее время Росгвардия также может рассчитывать на приток бывших бойцов ЧВК, которые не захотят заключать контракты с Минобороны, что серьезно укрепляет ведомство Золотова как альтернативный центр военной силы.