Спецназ МВД передают Росгвардии

В 2017 г. Путин предостерегал полицейское руководство от дублирования функций Росгвардии. Весной 2023 г. Хинштейн напомнил об этом и опубликовал в своем Telegram-канале серию постов с примерами использования спецназа «Гром» вместо подразделений Росгвардии. Хинштейн резко критиковал такой подход, называя его «опасным экспериментом». Он заявил, что в МВД было принято решение увеличить численность «антинаркотического» спецназа «Гром» до 6200 человек вместо 2700, числившихся в спецназе, когда он вливался в МВД из ФСКН. Кроме того, по данным Хинштейна, соответствующим приказом МВД был расширен функционал отрядов, а их руководство стало «перевербовывать» и «перекупать» бойцов СОБРа.