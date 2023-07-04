Силовые ведомства прорабатывают вопрос о переподчинении полицейского спецназа «Гром» Росгвардии

В пресс-центре МВД в ответ на публикации Хинштейна официально ответили, что увеличение штатной численности спецполков и подразделения «Гром» «продиктовано оперативной обстановкой, связанной с проведением специальной военной операции, в которой принимают непосредственное участие в том числе и сотрудники МВД». Собеседники «Ведомостей» в правоохранительных органах подтверждают, что бойцы «Грома» действительно участвовали в боевых действиях в зоне военной операции и поднимались по тревоге на защиту Москвы во время марша ЧВК «Вагнер». Но перспективе перехода в Росгвардию, по словам этих источников «Ведомостей», бойцы не рады, так как многие из них ценят статус полицейского спецназа, в котором они избавлены от дополнительной «муштры» и могут без лишних формальностей взаимодействовать с оперативными сотрудниками.