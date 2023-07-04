Силовые ведомства прорабатывают вопрос о переподчинении полицейского спецназа «Гром» Росгвардии

Силовые ведомства прорабатывают вопрос о переподчинении полицейского спецназа «Гром» РосгвардииПосле мятежа ЧВК «Вагнер» ожидается усиление ведомства Виктора Золотова
Информацию о скорой передаче полицейского спецназа «Гром» в Росгвардию довели до региональных подразделений Главного управления по контролю за оборотом наркотиков (ГУНК) МВД, куда входит спецподразделение, рассказали «Ведомостям» три источника, близких к правоохранительным органам в разных регионах. По их словам, подготовка «Грома» к передаче в Росгвардию началась после встреч президента Владимира Путина с руководством силовых ведомств и личным составом Минобороны, Росгвардии, ФСБ, МВД и ФСО, которые, как отметил тогда президент, «обеспечили порядок и законность во время мятежа». Близкий к Росгвардии собеседник «Ведомостей» подтвердил, что вопрос действительно активно прорабатывается, но соответствующего указа пока нет. «Ведомости» направили официальные запросы в МВД, Росгвардию и пресс-секретарю президента России.
Спецназ «Гром» был создан еще внутри ликвидированной в 2016 г. Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН). Свои подразделения «Грома» имелись у каждого регионального управления антинаркотического ведомства, а также на федеральном уровне.
Личный состав спецназа был собран из офицеров с опытом службы в спецподразделениях разных ведомств, включая ФСБ, МВД, СВР и ГРУ, имел хорошую материальную базу и подготовку, рассказывали корреспонденту «Ведомостей» бывшие сотрудники упраздненной ФСКН. «Гром» оставался частью ГУНК и должен был использоваться во время антинаркотических операций, но на деле он постепенно стал выполнять функции подразделений СОБРа, многие бойцы которых переходили в штат «Грома». На ближайшей после реформы итоговой коллегии МВД, в марте 2017 г., Путин предостерег полицейское руководство от дублирования функций Росгвардии.
Весной 2023 г. бывший советник директора Росгвардии Виктора Золотова депутат Александр Хинштейн опубликовал в своем Telegram-канале серию постов с примерами использования спецназа «Гром» вместо подразделений Росгвардии. Депутат резко раскритиковал такой подход, называя его «опасным экспериментом». «В МВД семимильными шагами идет создание собственной мини-Росгвардии. Уже принято решение увеличить численность «антинаркотического» спецназа «Гром» до 6200 человек, – писал Хинштейн. – При этом функционал «Громов» кардинально расширен и им разрешено отныне работать по всему спектру задач МВД. Соответствующие изменения были внесены в приказ МВД, определяющий типовое положение об ОСН «Гром». Теперь в обязанности отрядов входят «мероприятия по обеспечению физзащиты сотрудников оперативных подразделений при проведении ОРМ не только в сфере незаконного оборота наркотических средств, но и иных преступлений».
2700 человек
составляла численность «Грома» в 2016 г., говорил депутат Госдумы Александр Хинштейн
По данным Хинштейна, когда «Гром» вливался в МВД, вся его численность не превышала 2700 человек, а сейчас численность полицейского спецназа превысила количество бойцов во всех СОБРах Росгвардии. Депутат также утверждал, что МВД «перевербовывает» и «перекупает» бойцов СОБРа в спецназ «Гром», а бойцов ОМОНа – в полицейские спецполки, созданные при ГУ МВД Москвы и Петербурга. В конце июня издание Baza опубликовало данные, согласно которым бойцы «Грома» и спецполков получили дополнительные надбавки к зарплате в 50 000 и 20 000 руб. соответственно.
В пресс-центре МВД в ответ на публикации Хинштейна официально ответили, что увеличение штатной численности спецполков и подразделения «Гром» «продиктовано оперативной обстановкой, связанной с проведением специальной военной операции, в которой принимают непосредственное участие в том числе и сотрудники МВД». Собеседники «Ведомостей» в правоохранительных органах подтверждают, что бойцы «Грома» действительно участвовали в боевых действиях в зоне военной операции и поднимались по тревоге на защиту Москвы во время марша ЧВК «Вагнер». Но перспективе перехода в Росгвардию, по словам этих источников «Ведомостей», бойцы не рады, так как многие из них ценят статус полицейского спецназа, в котором они избавлены от дополнительной «муштры» и могут без лишних формальностей взаимодействовать с оперативными сотрудниками.
Золотов 27 июня заявил, что ведомство получит тяжелую бронетехнику и артиллерию. Тогда Хинштейн подчеркнул, что решение о предоставлении боевой техники Росгвардии было принято президентом в начале года и «не связано с последними событиями». Однако, по мнению депутата, попытка военного мятежа подтвердила правильность принятого решения. Кроме этого, Росгвардия в ближайшее время может рассчитывать на приток бывших бойцов ЧВК «Вагнер», которые не захотят заключать контракты с Минобороны, писали «Ведомости» 28 июня, по сути, ведомство Золотова может рассчитывать на превращение в альтернативный центр военной силы.