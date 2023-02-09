Газета
Общество

«Ростех» завершил испытания гранат для защиты от управляемых ракет

Ведомости

В России завершились испытания гранат, способных укрывать технику и людей от высокоточных ударов, об этом сообщили в госкомпании «Ростех», пишет «РИА Новости».

«Ручная граната РДГ-У, обеспечивающая маскировку личного состава и техники в инфракрасном диапазоне от высокоточного оружия, успешно прошла государственные испытания», – рассказали в корпорации. 

Дымовая граната РДГ-У разработана для защиты от ракет с наведением в инфракрасном диапазоне и от оружия с тепловизионными системами прицеливания. Сейчас идет оформление документов, которые позволят начать серийное производство и использование гранат в войсках.

Гранату разработал Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в концерн «Калашникова»). С ее помощью в условиях боя появится возможность создать дымовую завесу от ударов высокоточных ракет, которая будет сохраняться какое-то время. Впервые ее представили на форуме «Армия-2022». Граната должна сменить аналогичные изделия 1960-70-х гг., которые до сих пор находятся на вооружении ВС РФ.

6 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у страны есть свои программы по производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Тогда Песков ответил на вопрос о якобы строящемся совместно с Ираном заводе в Татарстане по производству БПЛА. Президентом РФ Владимиром Путиным были созданы поручения о создании собственных программ развития беспилотников, уточнил пресс-секретарь.

Ранее по теме: В Кремле заявили о наличии у России собственных программ по производству беспилотников

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных