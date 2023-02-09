«Ростех» завершил испытания гранат для защиты от управляемых ракет
В России завершились испытания гранат, способных укрывать технику и людей от высокоточных ударов, об этом сообщили в госкомпании «Ростех», пишет «РИА Новости».
«Ручная граната РДГ-У, обеспечивающая маскировку личного состава и техники в инфракрасном диапазоне от высокоточного оружия, успешно прошла государственные испытания», – рассказали в корпорации.
Дымовая граната РДГ-У разработана для защиты от ракет с наведением в инфракрасном диапазоне и от оружия с тепловизионными системами прицеливания. Сейчас идет оформление документов, которые позволят начать серийное производство и использование гранат в войсках.
Гранату разработал Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в концерн «Калашникова»). С ее помощью в условиях боя появится возможность создать дымовую завесу от ударов высокоточных ракет, которая будет сохраняться какое-то время. Впервые ее представили на форуме «Армия-2022». Граната должна сменить аналогичные изделия 1960-70-х гг., которые до сих пор находятся на вооружении ВС РФ.
6 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у страны есть свои программы по производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Тогда Песков ответил на вопрос о якобы строящемся совместно с Ираном заводе в Татарстане по производству БПЛА. Президентом РФ Владимиром Путиным были созданы поручения о создании собственных программ развития беспилотников, уточнил пресс-секретарь.