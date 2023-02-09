«Ростех» завершил испытания гранат для защиты от управляемых ракет

Гранату разработал Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в концерн «Калашникова»). С ее помощью в условиях боя появится возможность создать дымовую завесу от ударов высокоточных ракет, которая будет сохраняться какое-то время. Впервые ее представили на форуме «Армия-2022». Граната должна сменить аналогичные изделия 1960-70-х гг., которые до сих пор находятся на вооружении ВС РФ.