В результате обстрела Рыльска кассетными боеприпасами пострадала женщина

Ранее сегодня Старовойт сообщил, что ночью 5 октября украинские беспилотники атаковали областные объекты инфраструктуры. Он не раскрыл, о каких именно объектах идет речь. По словам губернатора, в результате атаки есть отключения электричества, аварийные службы уже занимаются его восстановлением.