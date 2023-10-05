В результате обстрела Рыльска кассетными боеприпасами пострадала женщина
Город Рыльск был обстрелян кассетными боеприпасами со стороны Украины, в результате пострадал один человек. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
«Осколочные ранения средней степени тяжести получила женщина, она доставлена в Рыльскую ЦРБ, ей оказывается необходимая медицинская помощь», – написал он в своем Telegram-канале.
Из-за обстрелов в разных частях города также были повреждены дома, хозяйственные постройки и автомобили. В Рыльске обнаружены неразорвавшиеся боеприпасы, этим вопросом занимаются саперы, уточнил Старовойт. Он добавил, что продолжается подомовой обход, и пообещал оказать помощь гражданам в ремонте поврежденного имущества.
Ранее сегодня Старовойт сообщил, что ночью 5 октября украинские беспилотники атаковали областные объекты инфраструктуры. Он не раскрыл, о каких именно объектах идет речь. По словам губернатора, в результате атаки есть отключения электричества, аварийные службы уже занимаются его восстановлением.
В Курской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. Также с 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен средний уровень реагирования.