Старовойт сообщил об атаке на объекты инфраструктуры в Курской области

Позже глава региона сообщил об обстреле со стороны Украины города Рыльска кассетными боеприпасами. По его словам, в результате атаки местная жительница получила осколочные ранения средней степени тяжести, ее доставили в больницу. Также повреждены дома, хозяйственные постройки и автомобили в разных частях города. Обнаружены неразорвавшиеся боеприпасы, этим вопросом занимаются саперы, отметил Старовойт.