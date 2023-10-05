Старовойт сообщил об атаке на объекты инфраструктуры в Курской области
Ночью 5 октября украинские беспилотники атаковали объекты инфраструктуры в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
«Сегодня ночью украинскими беспилотниками атакованы объекты инфраструктуры в Суджанском, Кореневском, Глушковском районах. Есть отключения электричества», – написал он в своем Telegram-канале.
Старовойт добавил, что аварийные службы уже начали восстанавливать электроснабжение. Губернатор не уточнил, о каких именно объектах идет речь.
Позже глава региона сообщил об обстреле со стороны Украины города Рыльска кассетными боеприпасами. По его словам, в результате атаки местная жительница получила осколочные ранения средней степени тяжести, ее доставили в больницу. Также повреждены дома, хозяйственные постройки и автомобили в разных частях города. Обнаружены неразорвавшиеся боеприпасы, этим вопросом занимаются саперы, отметил Старовойт.
4 октября Минобороны РФ сообщило о перехвате 31 беспилотника над Брянской, Белгородской и Курской областями.
В Курской, Брянской и Белгородской областях бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. Также с 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионах установлен средний уровень реагирования.