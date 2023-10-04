В Курской области из-за атаки беспилотника пострадал дружинник «Патриота»
В результате атаки беспилотника в Курской области пострадал дружинник центра «Патриот», сообщил глава региона Роман Старовойт.
Украинский беспилотник сбросил боеприпас около села Плехово Суджанского района. Один из дежурных дружинников центра «Патриот» получил осколочные ранения средней тяжести, уточнил Старовойт.
«На месте ему была оказана первая медицинская помощь, жизни ничего не угрожает. Пострадавший направлен в Суджанскую ЦРБ», – написал губернатор в своем Telegram-канале.
Старовойт сообщил, что поручил представить пострадавшего дружинника к региональной награде «За верность долгу и мужество».
Ранее 4 октября Старовойт сообщил, что село было обстреляно со стороны Украины. В результате атаки никто из жителей не пострадал, но в нескольких домах повреждены фасады, заборы и хозпостройки. Без света остались села Гуево, Плехово и Горналь.
Добровольная народная дружина на базе центра «Патриот» была создана в декабре 2022 г., тогда в нее вошли 300 человек. Планировалось, что ее численность увеличится до 6000. В феврале Старовойт сообщил, что принял решение лично возглавить дружину.
В Белгородской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября прошлого года по указу президента России Владимира Путина в регионе установлен средний уровень реагирования.