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СБУ заочно предъявила обвинение главе «Ростеха» Чемезову

Ведомости

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинения генеральному директору корпорации «Ростех» Сергею Чемезову в связи с оказанием поддержки российской армии, сообщило ведомство в Telegram-канале.

Украинская спецслужба утверждает, что Чемезов 15 лет является бессменным руководителем ключевой корпорации военно-промышленного комплекса России. «Ростех» поставляет порядка 80% техники, вооружений и боеприпасов, которые используются в спецоперации на Украине, говорится в сообщении. Обвинение ему вменяется по статье о «финансировании действий, совершенных с целью изменения госграниц».

СБУ регулярно сообщает о подозрении (украинский аналог предъявления обвинения) российским политикам и бизнесменам в связи с проведением на Украине российской спецоперации. В начале сентября СБУ предъявила обвинения российскому бизнесмену, сооснователю «Альфа-групп» Михаилу Фридману в помощи армии России с начала спецоперации. По данным украинской спецслужбы, он вложил около 2 млрд руб. в несколько военных заводов России с начала военной операции в феврале 2022 г. В мае спецслужба предъявила обвинения членам Совета Федерации РФ, которые после начала специальной военной операции поддержали присоединение к России четырех регионов Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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