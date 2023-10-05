СБУ заочно предъявила обвинение главе «Ростеха» Чемезову
Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинения генеральному директору корпорации «Ростех» Сергею Чемезову в связи с оказанием поддержки российской армии, сообщило ведомство в Telegram-канале.
Украинская спецслужба утверждает, что Чемезов 15 лет является бессменным руководителем ключевой корпорации военно-промышленного комплекса России. «Ростех» поставляет порядка 80% техники, вооружений и боеприпасов, которые используются в спецоперации на Украине, говорится в сообщении. Обвинение ему вменяется по статье о «финансировании действий, совершенных с целью изменения госграниц».
СБУ регулярно сообщает о подозрении (украинский аналог предъявления обвинения) российским политикам и бизнесменам в связи с проведением на Украине российской спецоперации. В начале сентября СБУ предъявила обвинения российскому бизнесмену, сооснователю «Альфа-групп» Михаилу Фридману в помощи армии России с начала спецоперации. По данным украинской спецслужбы, он вложил около 2 млрд руб. в несколько военных заводов России с начала военной операции в феврале 2022 г. В мае спецслужба предъявила обвинения членам Совета Федерации РФ, которые после начала специальной военной операции поддержали присоединение к России четырех регионов Украины.