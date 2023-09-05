СБУ предъявила обвинения Фридману в помощи армии России
Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинения российскому бизнесмену, сооснователю «Альфа-групп» Михаилу Фридману в помощи армии России с начала спецоперации. Об этом украинское ведомство сообщило у себя в Telegram-канале.
Фридман, по данным украинской спецслужбы, вложил около 2 млрд руб. в несколько военных заводов России с начала военной операции в феврале 2022 г. «Среди них – Тульский патронный завод, производящий патроны, а также Уральский оптико-механический завод имени Яламова, где производят высокотехнологичное оборудование для боевых самолетов и вертолетов России», – уточнили в СБУ.
По версии службы, он «задействовал собственные бизнес-ресурсы» для «распространения сухпайков, одежды и другой продукции под торговым знаком «Армия России». В СБУ добавили, что страховые компании бизнесмена якобы взяли на себя страхование военной техники, а также жизни и здоровья российский военных.
18 августа прокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении Фридмана по подозрению в выводе средств Сенс-банка (сейчас национализирован), который ранее работал под брендом «Альфа-банк Украина». Всего, по данным МВД Украины, за рубеж было выведено около 700 млн грн (около 1,84 млрд руб.).
Фридман вышел из наблюдательного совета Альфа-банка в марте 2022 г. после санкций Евросоюза. Такое же решение тогда принял сооснователь группы Петр Авен. Весной этого года стало известно, что в Альфа-банке готовится смена контролирующих акционеров – в результате сделки доли Фридмана и Авена могут перейти бизнес-партнеру по «Альфе» Андрею Косогову.