СБУ предъявила обвинения Фридману в помощи армии России

Фридман, по данным украинской спецслужбы, вложил около 2 млрд руб. в несколько военных заводов России с начала военной операции в феврале 2022 г. «Среди них – Тульский патронный завод, производящий патроны, а также Уральский оптико-механический завод имени Яламова, где производят высокотехнологичное оборудование для боевых самолетов и вертолетов России», – уточнили в СБУ.