Украина приостановила жалобу в ВТО против Польши, Венгрии и Словакии

15 сентября Еврокомиссия (ЕК) сняла ограничения на импорт украинского зерна в восточноевропейские страны. После этого Польша объявила о продлении запрета. С решением ЕК также не согласились Венгрия и Словакия. 18 сентября Украина подала иски во Всемирную торговую организацию (ВТО) против стран, возобновивших эмбарго на ввоз украинских сельхозпродуктов.