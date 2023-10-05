Украина приостановила жалобу в ВТО против Польши, Венгрии и Словакии
Украина приостановила свои жалобы на Польшу, Словакию и Венгрию во Всемирной торговой организации (ВТО) и работает над «комплексным решением» спора. Об этом сообщила русская служба Польского радио.
«Мы видим, что эта проблема будет решена в ближайшие недели и месяцы. <…> Поэтому, пока мы ищем практическое решение, наши споры в ВТО на сегодня приостановлены», – цитирует редакция заместителя министра экономики Украины Тараса Качку.
3 октября министр сельского хозяйства Польши Роберт Тэлюс объявил, что проверки транзита украинского зерна будут проводиться в литовском порту Клайпеда.
«Зерно будет по-прежнему проходить транзитом через Польшу и, как и раньше, будет должным образом охраняться. Таким образом, польскому рынку абсолютно ничего не угрожает», – подчеркнул Тэлюс.
15 сентября Еврокомиссия (ЕК) сняла ограничения на импорт украинского зерна в восточноевропейские страны. После этого Польша объявила о продлении запрета. С решением ЕК также не согласились Венгрия и Словакия. 18 сентября Украина подала иски во Всемирную торговую организацию (ВТО) против стран, возобновивших эмбарго на ввоз украинских сельхозпродуктов.