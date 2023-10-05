Президент назвал целью спецоперации прекращение начатой Киевом войны

«Война, начатая киевским режимом при активной, прямой поддержке Запада идет уже десятый год, а специальная военная операция направлена на то, чтобы прекратить ее. И она напоминает о том, что односторонние шаги, кто бы их ни предпринимал, неизбежно будут встречать ответные действия. <...> Так поступает любое ответственное государство, суверенная, самостоятельная и уважающая себя страна», – подчеркнул президент.