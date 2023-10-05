Президент назвал целью спецоперации прекращение начатой Киевом войны
Киевский режим начал войну при прямой поддержке Запада девять лет назад, а спецоперация направлена на то, чтобы прекратить ее. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на заседании дискуссионного клуба «Валдай».
По словам Путина, США и их сателлиты взяли курс на военную, политическую, экономическую, культурную, даже морально-нравственную гегемонию. Однако Россия сразу понимала, что такая монополия обречена на провал.
«Война, начатая киевским режимом при активной, прямой поддержке Запада идет уже десятый год, а специальная военная операция направлена на то, чтобы прекратить ее. И она напоминает о том, что односторонние шаги, кто бы их ни предпринимал, неизбежно будут встречать ответные действия. <...> Так поступает любое ответственное государство, суверенная, самостоятельная и уважающая себя страна», – подчеркнул президент.
По словам президента, украинский кризис – это не территориальный конфликт. У России также нет цели установить региональный геополитический баланс. Речь о принципах, на которых будет базироваться новое мироустройство.
«Россия – самая большая, самая крупная по территории страна в мире. Нет у нас никаких интересов с точки зрения отвоевывания каких-то дополнительных территорий. Нам еще осваивать и осваивать и Сибирь, и Восточную Сибирь, и Дальний Восток», – объяснил Путин.
Президент уверен, что прочный мир установится только тогда, когда все страны начнут чувствовать себя в безопасности, а в мире установится равновесие.
4 октября Путин на пленарной сессии «Разговор на равных» заявил, что избавление от диктатуры, целью которой является превращение других стран в экономические колонии, а также построение справедливого многополярного миропорядка является неизбежным. Он подчеркнул, что мир постепенно избавляется от финансово-экономической модели, пытающейся загнать в долги, кабалу, превратить в экономические колонии, лишить ресурсов для развития целые регионы мира.