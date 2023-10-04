Путин: построение многополярного миропорядка неизбежно

О том, что нынешняя мировая финансовая система работает в интересах «золотого миллиарда», Путин заявил на первой парламентской конференции «Россия – Латинская Америка». По словам президента, руководители этих государств эксплуатируют практически все другие страны мира и злоупотребляют своим положением. Он предложил подумать над изменениями, поскольку нынешние кредитные обязательства стали «оброком» и «контрибуцией». Он также отметил, что латиноамериканские страны успешны в формировании многополярной системы международных отношений, которые основываются на равноправии, справедливости, уважении международного права и законных интересов друг друга.