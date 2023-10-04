Путин: построение многополярного миропорядка неизбежно
Избавление от диктатуры, целью которой является превращение других стран в экономические колонии, а также построение справедливого многополярного миропорядка неизбежно. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии «Разговор на равных», которая проходит в рамках финала III Международной олимпиады по финансовой безопасности на территории «Сириуса» в Сочи.
Путин подчеркнул, что мир постепенно избавляется от финансово-экономической модели, пытающейся загнать в долги, кабалу, превратить в экономические колонии, лишить ресурсов для развития целые регионы мира.
«Я думаю, вы согласитесь: такое будущее мало кому понравится. И потому процесс построения именно многополярного миропорядка, более демократичного, честного, справедливого для большинства человечества просто неизбежен, исторически необходим», – подчеркнул президент.
По словам Путина, современные технологии дают гражданам и предпринимателям новые возможности для создания прочных экономических основ такого миропорядка. У государств также появилась возможность создавать, поддерживать общественные, финансовые институты, отражающие новую реальность многополярного мира, развивать более удобные и безопасные системы международных платежей.
О том, что нынешняя мировая финансовая система работает в интересах «золотого миллиарда», Путин заявил на первой парламентской конференции «Россия – Латинская Америка». По словам президента, руководители этих государств эксплуатируют практически все другие страны мира и злоупотребляют своим положением. Он предложил подумать над изменениями, поскольку нынешние кредитные обязательства стали «оброком» и «контрибуцией». Он также отметил, что латиноамериканские страны успешны в формировании многополярной системы международных отношений, которые основываются на равноправии, справедливости, уважении международного права и законных интересов друг друга.