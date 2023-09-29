Газета
Политика

Путин отметил схожий политический взгляд России и стран Латинской Америки

Ведомости

У России и стран Латинской Америки очень похожий политический взгляд, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления перед участниками международной парламентской конференции «Россия – Латинская Америка».

«Во взглядах на международные вопросы у России и государств Латинской Америки традиционно очень много общего. Латиноамериканцы всегда стремились к самостоятельности, независимости, и история вашего континента полна тому самых ярких примеров», – обратился Путин к собравшимся.

Президент отметил, что латиноамериканские страны проявляют успехи в формировании многополярной системы международных отношений, основывающейся на равноправии, справедливости, уважении международного права и законных интересов друг друга.

«В такой новой полицентричной архитектуре государствам Латинской Америки с их огромным экономическим потенциалом и человеческими ресурсами, стремлением проводить суверенную, независимую внешнюю политику будет принадлежать одна из ведущих ролей в мире. Нет в этом никаких сомнений», – подчеркнул Путин.

Ранее в рамках конференции председатель Центральноамериканского парламента (ПАРЛАСЕН) Амадо Серрудо Асеведо заявил, что парламент намерен препятствовать действиям европейских стран осудить Россию в контексте кризиса на Украине.

15 июня директор Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин заявил, что Россия имеет безвизовый режим с 27 странами Латинской Америки, еще с шестью ведутся переговоры. В список стран, с которыми Россия пока не подписала безвизовый режим, входят Багамы, Гаити, Мексика, Барбадос, Сент-Люсия, а также Тринидад и Тобаго.

Международная парламентская конференция «Россия – Латинская Америка» проходит с 29 сентября по 2 октября в Москве. Участники планируют уделить основное внимание расширению экономических и гуманитарных связей, а также развитию взаимовыгодного партнерства между странами.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных