Путин отметил схожий политический взгляд России и стран Латинской Америки

15 июня директор Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин заявил, что Россия имеет безвизовый режим с 27 странами Латинской Америки, еще с шестью ведутся переговоры. В список стран, с которыми Россия пока не подписала безвизовый режим, входят Багамы, Гаити, Мексика, Барбадос, Сент-Люсия, а также Тринидад и Тобаго.