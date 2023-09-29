Путин отметил схожий политический взгляд России и стран Латинской Америки
У России и стран Латинской Америки очень похожий политический взгляд, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления перед участниками международной парламентской конференции «Россия – Латинская Америка».
«Во взглядах на международные вопросы у России и государств Латинской Америки традиционно очень много общего. Латиноамериканцы всегда стремились к самостоятельности, независимости, и история вашего континента полна тому самых ярких примеров», – обратился Путин к собравшимся.
Президент отметил, что латиноамериканские страны проявляют успехи в формировании многополярной системы международных отношений, основывающейся на равноправии, справедливости, уважении международного права и законных интересов друг друга.
«В такой новой полицентричной архитектуре государствам Латинской Америки с их огромным экономическим потенциалом и человеческими ресурсами, стремлением проводить суверенную, независимую внешнюю политику будет принадлежать одна из ведущих ролей в мире. Нет в этом никаких сомнений», – подчеркнул Путин.
Ранее в рамках конференции председатель Центральноамериканского парламента (ПАРЛАСЕН) Амадо Серрудо Асеведо заявил, что парламент намерен препятствовать действиям европейских стран осудить Россию в контексте кризиса на Украине.
15 июня директор Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин заявил, что Россия имеет безвизовый режим с 27 странами Латинской Америки, еще с шестью ведутся переговоры. В список стран, с которыми Россия пока не подписала безвизовый режим, входят Багамы, Гаити, Мексика, Барбадос, Сент-Люсия, а также Тринидад и Тобаго.
Международная парламентская конференция «Россия – Латинская Америка» проходит с 29 сентября по 2 октября в Москве. Участники планируют уделить основное внимание расширению экономических и гуманитарных связей, а также развитию взаимовыгодного партнерства между странами.