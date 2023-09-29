Путин: мировая финансовая система обслуживает интересы «золотого миллиарда»
Мировая финансовая система работает в интересах «золотого миллиарда», заявил президент России Владимир Путин на первой парламентской конференции «Россия – Латинская Америка».
«Современные финансовые, кредитные отношения выстроены в мире таким образом, что они обслуживают исключительно интересы так называемого "золотого миллиарда". Руководители этих стран "золотого миллиарда" эксплуатируют практически все другие страны мира», – сказал президент (цитата по «Интерфаксу»).
По его словам, такие страны «злоупотребляют своим положением». «И технологическим, и информационным, и финансовым», – уточнил Путин. Он предложил подумать над изменениями, поскольку нынешние кредитные обязательства уже являются «оброком» и «контрибуцией».
Осенью прошлого года президент России также призвал пересмотреть принципы мировой финансовой системы, которая «на протяжении десятилетий позволяла самопровозглашенному так называемому "золотому миллиарду", замкнувшему на себе все потоки капиталов и технологий, в значительной степени жить за чужой счет».
Путин тогда отмечал, что локомотивом мирового экономического роста сейчас являются страны Азии и Россия выступает за расширение связей в различных отраслях экономики, а также за создание открытого пространства взаимовыгодного торгового и инвестиционного сотрудничества в регионе.
Российский лидер неоднократно говорил, что модель однополярного мира себя изжила. По его словам, в мире укрепляется тенденция к многополярности, а те страны, которые будут этому сопротивляться, проиграют.