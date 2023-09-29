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Путин: мировая финансовая система обслуживает интересы «золотого миллиарда»

Ведомости

Мировая финансовая система работает в интересах «золотого миллиарда», заявил президент России Владимир Путин на первой парламентской конференции «Россия – Латинская Америка».

«Современные финансовые, кредитные отношения выстроены в мире таким образом, что они обслуживают исключительно интересы так называемого "золотого миллиарда". Руководители этих стран "золотого миллиарда" эксплуатируют практически все другие страны мира», – сказал президент (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, такие страны «злоупотребляют своим положением». «И технологическим, и информационным, и финансовым», – уточнил Путин. Он предложил подумать над изменениями, поскольку нынешние кредитные обязательства уже являются «оброком» и «контрибуцией».

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Осенью прошлого года президент России также призвал пересмотреть принципы мировой финансовой системы, которая «на протяжении десятилетий позволяла самопровозглашенному так называемому "золотому миллиарду", замкнувшему на себе все потоки капиталов и технологий, в значительной степени жить за чужой счет».

Путин тогда отмечал, что локомотивом мирового экономического роста сейчас являются страны Азии и Россия выступает за расширение связей в различных отраслях экономики, а также за создание открытого пространства взаимовыгодного торгового и инвестиционного сотрудничества в регионе.

Российский лидер неоднократно говорил, что модель однополярного мира себя изжила. По его словам, в мире укрепляется тенденция к многополярности, а те страны, которые будут этому сопротивляться, проиграют.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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