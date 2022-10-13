Путин призвал пересмотреть работающую на «золотой миллиард» мировую финансовую систему

В августе российский президент сказал, что снизить напряженность в мире можно только в условиях многополярного мира. В конце августа Путин пояснил, что новый порядок должен основываться на «принципах справедливости и равноправия, признания права каждого государства и народа на свой суверенный путь развития». Позднее, в сентябре Путин заявил, что мир, основанный на «диктате одной страны», не может быть справедливым.