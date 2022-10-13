Путин призвал пересмотреть работающую на «золотой миллиард» мировую финансовую систему
Принципы мировой финансовой системы, позволившей т. н. «золотому миллиарду» жить за чужой счет, должны быть пересмотрены, заявил президент России Владимир Путин на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане.
«Как и многие наши партнеры в Азии, считаем, что требуется запустить пересмотр принципов работы мировой финансовой системы, которая на протяжении десятилетий позволяла самопровозглашенному так называемому "золотому миллиарду", замкнувшему на себе все потоки капиталов и технологий, в значительной степени жить за чужой счет», – сказал он.
Локомотивом мирового экономического роста сейчас являются страны азиатского региона, отметил президент, и Россия, активно участвуя в этих процессах, выступает за расширение и углубление кооперационных связей в различных отраслях экономики, а также за создание широкого открытого пространства взаимовыгодного торгового и инвестиционного сотрудничества в регионе.
«Мир становится по-настоящему многополярным, и весьма заметную, если не ключевую роль в этом играет Азия, где крепнут новые центры силы», – добавил президент.
Ранее в июле Путин уже высказывался о «золотом миллиарде», идея тотального доминирования которого, по его мнению, носит расистский и неоколониальный характер, она основана на иллюзии исключительности и делит народы на первый и второй сорт. Лежащая в основе такой модели глобалистская, «якобы либеральная» идеология приобретает черты тоталитаризма и сдерживает свободное историческое созидание, говорил он тогда.
В августе российский президент сказал, что снизить напряженность в мире можно только в условиях многополярного мира. В конце августа Путин пояснил, что новый порядок должен основываться на «принципах справедливости и равноправия, признания права каждого государства и народа на свой суверенный путь развития». Позднее, в сентябре Путин заявил, что мир, основанный на «диктате одной страны», не может быть справедливым.
Сегодня на полях саммита СВМДА в Астане Путин встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что предметом обсуждения станет ситуация на Украине, двусторонние отношения России и Турции и «в целом обмен мнениями по текущим делам».
В конце дня Путин также, как ожидается, проведет встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Уточняется, что Москва предложит провести очередной трехсторонний саммит с участием Баку и Еревана. Помощник президента Юрий Ушаков накануне сообщил, что Россия рассчитывает на согласование сроков в ближайшее время.
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