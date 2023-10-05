Медведев: переговоры могут начаться после признания Западом существующих реалий
Для начала мирных переговоров по Украине необходимо, чтобы Запад признал существующие реалии. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев во время встречи с военнослужащими.
Медведев обратил внимание на признаки, по которым можно понять, что «Запад выдыхается». По его словами, финансирование чужой страны возмущает значительную часть населения Европы и США. В задачу Запада входит «протолкнуть такой переговорный процесс», который бы ослабил Россию и способствовал накоплению «силы нашего противника».
«Вот такие переговоры нам не нужны. Они просто вредны. При том, что от самих переговоров, как инструмента, Россия никогда не отказывалась – об этом наш президент неоднократно говорил. Вопрос в том, о чем мы переговариваем, с какой точки мы начинаем. А точка здесь очень простая – надо признать реалии», – резюмировал Медведев.
12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что переговоры с Украиной могут быть возможны только после отмены указа президента Владимира Зеленского. Речь идет об указе, подписанном 4 октября 2022 г., запрещающем переговоры с Россией, пока ее президентом является Путин.