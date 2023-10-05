Медведев: переговоры могут начаться после признания Западом существующих реалий

«Вот такие переговоры нам не нужны. Они просто вредны. При том, что от самих переговоров, как инструмента, Россия никогда не отказывалась – об этом наш президент неоднократно говорил. Вопрос в том, о чем мы переговариваем, с какой точки мы начинаем. А точка здесь очень простая – надо признать реалии», – резюмировал Медведев.