Совет ЕС: Пашинян признал Карабах территорией Азербайджана

Европейские лидеры согласились с необходимостью дополнительной гуманитарной помощи Армении в связи с массовым перемещением карабахских армян. Подчеркивалось, что беженцы должны иметь право на возвращение в свои дома без каких-либо условий и под международным контролем. Стороны также призвали к расширению регионального сотрудничества и открытию всех границ, включая границу между Арменией и Турцией.