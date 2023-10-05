Совет ЕС: Пашинян признал Карабах территорией Азербайджана
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе встречи в испанской Гранаде подписал декларацию, признающую Нагорный Карабах территорией Азербайджана. Об этом сообщили на сайте Совета Евросоюза.
Пашинян встретился в Гранаде с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем. Стороны выразили поддержку независимости, суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ Армении, а также укреплению отношений Армении и ЕС.
Отдельно подчеркивается, что стороны направляют все усилия на нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном, основанных на «территориальной целостности Армении (29 800 кв. км) и Азербайджана (86 600 кв. км)». Указанная площадь стран подразумевает, что Азербайджан включает в себя Нагорный Карабах.
Европейские лидеры согласились с необходимостью дополнительной гуманитарной помощи Армении в связи с массовым перемещением карабахских армян. Подчеркивалось, что беженцы должны иметь право на возвращение в свои дома без каких-либо условий и под международным контролем. Стороны также призвали к расширению регионального сотрудничества и открытию всех границ, включая границу между Арменией и Турцией.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался от поездки в испанскую Гранаду и первых после «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе переговоров с Пашиняном в связи с отказом допустить к ним представителей Турции. Среди причин источники также указывали на участие в переговорах представителей Франции, придерживающейся проармянской позиции.
19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий». На следующий день карабахские власти объявили о заключении договоренностей о полном прекращении огня. 28 сентября президент непризнанной республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 г. и роспуске всех государственных учреждений и организаций.