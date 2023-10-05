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Политика

Путин ответил на обвинения в предательстве армян словами «чья бы корова мычала»

Ведомости

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» ответил председателю Евросовета Шарлю Мишелю, который заявил, что Россия «предала» армянский народ.

«Знаете, у нас в народе говорят: "Чья бы кобыла мычала, а твоя молчала". Корова, кобыла – неважно. Животное, короче, какое-то», – прокомментировал Путин его слова.

Россия предлагала Армении оставить за собой два района Нагорного Карабаха, уточнил Путин, а пять отдать Азербайджану. «И таким образом сохранить территориальную связь между Арменией и Карабахом», – сказал он, уточнив, что «карабахские друзья» говорили, что это создаст для них угрозы.

19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий». На следующий день карабахские власти объявили о заключении договоренностей о полном прекращении огня. 28 сентября президент непризнанной республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 г. и роспуске всех государственных учреждений и организаций.

5 октября пресс-служба Совета Евросоюза сообщила, что премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе встречи в испанской Гранаде подписал декларацию, признающую Нагорный Карабах территорией Азербайджана.

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