Путин ответил на обвинения в предательстве армян словами «чья бы корова мычала»

Россия предлагала Армении оставить за собой два района Нагорного Карабаха, уточнил Путин, а пять отдать Азербайджану. «И таким образом сохранить территориальную связь между Арменией и Карабахом», – сказал он, уточнив, что «карабахские друзья» говорили, что это создаст для них угрозы.