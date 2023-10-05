Путин ответил на обвинения в предательстве армян словами «чья бы корова мычала»
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» ответил председателю Евросовета Шарлю Мишелю, который заявил, что Россия «предала» армянский народ.
«Знаете, у нас в народе говорят: "Чья бы кобыла мычала, а твоя молчала". Корова, кобыла – неважно. Животное, короче, какое-то», – прокомментировал Путин его слова.
Россия предлагала Армении оставить за собой два района Нагорного Карабаха, уточнил Путин, а пять отдать Азербайджану. «И таким образом сохранить территориальную связь между Арменией и Карабахом», – сказал он, уточнив, что «карабахские друзья» говорили, что это создаст для них угрозы.
19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий». На следующий день карабахские власти объявили о заключении договоренностей о полном прекращении огня. 28 сентября президент непризнанной республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 г. и роспуске всех государственных учреждений и организаций.
5 октября пресс-служба Совета Евросоюза сообщила, что премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе встречи в испанской Гранаде подписал декларацию, признающую Нагорный Карабах территорией Азербайджана.