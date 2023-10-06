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Политика

Трамп заявил о готовности занять пост спикера конгресса США на короткий срок

Ведомости

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что готов занять пост спикера палаты представителей на короткий период. Об этом со ссылкой на слова экс-президента сообщил телеканал Fox News.

«Они спросили меня, возьму ли я это [пост спикера] на короткий период времени ради партии, пока они не придут к решению. Я делаю это не потому, что хочу – я сделаю это, если необходимо, если они не смогут принять свое решение», – сказал он.

По словам Трампа, он готов был бы занять пост на короткий «30-, 60- или 90-дневный период». При этом он сохраняет основное внимание на президентской кампании.

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Отмечается, что сейчас на пост спикера палаты представителей претендуют республиканцы: председатель юридического комитета парламента Джим Джордан и лидер большинства в палате Стив Скализ.

3 октября палата представителей США отстранила республиканца Кевина Маккарти от должности спикера, что стало первым случаем в истории американского парламента. Временным спикером был назначен Патрик МакГенри. Отстранить Маккарти от должности предложил его однопартиец, представитель правого крыла республиканской партии Мэтт Гетц.

Ранее издание Politico со ссылкой на источник в партии сообщило, что Трамп может предложить свою кандидатуру на должность спикера палаты представителей уже на следующей неделе. Трамп при этом уточнял, что сейчас сосредоточен на президентской кампании, однако заявлял о готовности помочь с процессом выборов спикера.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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