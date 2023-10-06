Минобороны Швеции назвало членство в НАТО условием поставок Киеву JAS 39 Gripen
Правительство Швеции поручило своим вооруженным силам проанализировать условия передачи Украине боевой авиацией, в числе которых должно быть вступление страны в НАТО перед поставкой Киеву истребителей JAS 39 Gripen, следует из пресс-релиза минобороны Швеции.
В ведомстве уточнили, что отчет должен включать анализ влияния возможной передачи Украине боевой авиацией на обороноспособность Швеции. «Обязательным условием возможной поддержки JAS 39 является то, что Швеция сначала станет членом НАТО», – сказано в сообщении.
Также военным необходимо учесть, что украинские пилоты проходили ознакомительную подготовку на JAS 39 Gripen. Помимо этого, вооруженные силы должны сообщить об условиях возможной поддержки Киева в рамках международной коалиции по поставкам F-16.
6 октября правительство Швеции приняло решение о дополнительных поправках в бюджет, которые включают в себя предложение о 14-м пакете военной поддержки Украины. Он содержит артиллерийские боеприпасы, запасные части, а также пехотное снаряжение и оборудование связи. Помимо этого, Стокгольм предоставит Киеву боеприпасы для Stridsfordon 90 на сумму примерно 1,7 млрд шведских крон ($153,7 млн). Общая стоимость пакета составит 2,2 млрд шведских крон ($198,9 млн).
По данным правительства, всего с февраля 2022 г. Швеция оказала Украине военную поддержку на более чем 20 млрд шведских крон ($1,8 млрд).
Швеция подала заявку на членство в НАТО через четыре месяца после начала спецоперации России на Украине в феврале 2022 г. Против ее вступления выступала Турция. Позднее Анкара согласилась ратифицировать протокол о приеме Стокгольма в военный блок. Президент Реджеп Эрдоган заявил, что парламент Турции может рассмотреть этот вопрос в октябре. 26 сентября он назвал одним из условий для ратификации протокола о членстве Швеции в НАТО покупку американских истребителей F-16.