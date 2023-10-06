Минобороны Швеции назвало членство в НАТО условием поставок Киеву JAS 39 Gripen

Швеция подала заявку на членство в НАТО через четыре месяца после начала спецоперации России на Украине в феврале 2022 г. Против ее вступления выступала Турция. Позднее Анкара согласилась ратифицировать протокол о приеме Стокгольма в военный блок. Президент Реджеп Эрдоган заявил, что парламент Турции может рассмотреть этот вопрос в октябре. 26 сентября он назвал одним из условий для ратификации протокола о членстве Швеции в НАТО покупку американских истребителей F-16.