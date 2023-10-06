Газета
Политика

Минобороны Швеции назвало членство в НАТО условием поставок Киеву JAS 39 Gripen

Ведомости

Правительство Швеции поручило своим вооруженным силам проанализировать условия передачи Украине боевой авиацией, в числе которых должно быть вступление страны в НАТО перед поставкой Киеву истребителей JAS 39 Gripen, следует из пресс-релиза минобороны Швеции.

В ведомстве уточнили, что отчет должен включать анализ влияния возможной передачи Украине боевой авиацией на обороноспособность Швеции. «Обязательным условием возможной поддержки JAS 39 является то, что Швеция сначала станет членом НАТО», – сказано в сообщении.

Также военным необходимо учесть, что украинские пилоты проходили ознакомительную подготовку на JAS 39 Gripen. Помимо этого, вооруженные силы должны сообщить об условиях возможной поддержки Киева в рамках международной коалиции по поставкам F-16.

Ранее по теме: СМИ: глава МИД Швеции пропустил встречу в Киеве из-за забытого паспорта

6 октября правительство Швеции приняло решение о дополнительных поправках в бюджет, которые включают в себя предложение о 14-м пакете военной поддержки Украины. Он содержит артиллерийские боеприпасы, запасные части, а также пехотное снаряжение и оборудование связи. Помимо этого, Стокгольм предоставит Киеву боеприпасы для Stridsfordon 90 на сумму примерно 1,7 млрд шведских крон ($153,7 млн). Общая стоимость пакета составит 2,2 млрд шведских крон ($198,9 млн).

По данным правительства, всего с февраля 2022 г. Швеция оказала Украине военную поддержку на более чем 20 млрд шведских крон ($1,8 млрд).

Швеция подала заявку на членство в НАТО через четыре месяца после начала спецоперации России на Украине в феврале 2022 г. Против ее вступления выступала Турция. Позднее Анкара согласилась ратифицировать протокол о приеме Стокгольма в военный блок. Президент Реджеп Эрдоган заявил, что парламент Турции может рассмотреть этот вопрос в октябре. 26 сентября он назвал одним из условий для ратификации протокола о членстве Швеции в НАТО покупку американских истребителей F-16.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных