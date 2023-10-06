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МИД: проект по поставке 1 млн т зерна в Турцию находится на стадии проработки

Ведомости

Инициатива об организации поставок в Турцию 1 млн т российского зерна по льготной цене для переработки и последующей отправки в нуждающиеся страны находится на стадии проработки. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин на пресс-конференции, трансляция которая велась в YouTube-канале ведомства.

«Эта схема, она прорабатывается, она сейчас проговаривается. Она будет означать, что российское зерно после переработки в Турции пойдет в те страны, которые реально в этом нуждаются, а не в сытые страны, куда шло украинское зерно на протяжении года», – рассказал он.

Этой инициативой Россия, подчеркнул дипломат, подтверждает свое стремление помогать развивающимся странам преодолевать трудности в продовольственной сфере. До конца года страна направит свыше 200 000 т зерновых в шесть африканских стран, добавил он.

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С инициативой об организации поставок в Турцию 1 млн т российского зерна по льготной цене при финансовом обеспечении Катара выступил президент России Владимир Путин. Зерно будет переработано на турецких предприятиях и отправлено в наиболее нуждающиеся страны. 31 августа инициативу обсудили главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан. 6 сентября замглавы МИД РФ Александр Грушко сообщил, что Москва и Анкара договорились о поставке, а технические детали стороны начнут прорабатывать в ближайшее время.

Зерновая сделка была заключена 22 июля 2022 г. представителями Турции и ООН, с одной стороны, и представителями России и Украины – с другой. В рамках переговоров были подписаны два соглашения между Москвой и Киевом. Первое – по вывозу украинского зерна из трех портов, включая Одессу, Южный и Черноморск, второе – по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. Москва неоднократно заявляла, что вторая часть сделки не выполняется.

17 июля Россия покинула черноморскую инициативу. Кремль объяснил это невыполнением второй части соглашения, которая касается в том числе отмены ограничений на поставки российской продукции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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