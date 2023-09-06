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Экономика

Россия и Турция договорились о поставке 1 млн т зерна

Ведомости

Россия и Турция достигли принципиальной договоренности о поставке 1 млн т зерна. Технические детали стороны начнут прорабатывать в ближайшее время, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на замглавы МИД РФ Александра Грушко.

«Надо рассмотреть целый ряд вопросов. Это логистика, финансы и многое другое, маршруты, страны назначения, количество», – уточнил Грушко.

С инициативой об организации поставок в Турцию 1 млн т российского зерна по льготной цене при финансовом обеспечении Катара выступил президент России Владимир Путин. Зерно будет переработано на турецких предприятиях и отправлено в наиболее нуждающиеся страны. Этот проект рассматривают как оптимальную альтернативу «черноморской сделке».

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Зерновую сделку заключили представители Турции и ООН, с одной стороны, и представители России и Украины – с другой 22 июля 2022 г. В рамках переговоров Москва и Киев подписали два соглашения. Первое – по вывозу украинского зерна из портов Одессы, Южный и Черноморск, второе – по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. Москва неоднократно заявляла, что вторая часть сделки не выполняется и 17 июля Россия покинула черноморскую инициативу. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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