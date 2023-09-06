Россия и Турция договорились о поставке 1 млн т зерна
Россия и Турция достигли принципиальной договоренности о поставке 1 млн т зерна. Технические детали стороны начнут прорабатывать в ближайшее время, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на замглавы МИД РФ Александра Грушко.
«Надо рассмотреть целый ряд вопросов. Это логистика, финансы и многое другое, маршруты, страны назначения, количество», – уточнил Грушко.
С инициативой об организации поставок в Турцию 1 млн т российского зерна по льготной цене при финансовом обеспечении Катара выступил президент России Владимир Путин. Зерно будет переработано на турецких предприятиях и отправлено в наиболее нуждающиеся страны. Этот проект рассматривают как оптимальную альтернативу «черноморской сделке».
Зерновую сделку заключили представители Турции и ООН, с одной стороны, и представители России и Украины – с другой 22 июля 2022 г. В рамках переговоров Москва и Киев подписали два соглашения. Первое – по вывозу украинского зерна из портов Одессы, Южный и Черноморск, второе – по помощи в экспорте российского зерна и удобрений. Москва неоднократно заявляла, что вторая часть сделки не выполняется и 17 июля Россия покинула черноморскую инициативу.