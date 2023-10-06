В Азербайджане рассказали об условиях содержания Варданяна

Встреча прошла 3 октября. «Варданян был заслушан омбудсменом в индивидуальном порядке, на его обращения были даны ответы на месте. <...> Он выразил удовлетворение условиями содержания, отметил, что прошел предварительное медицинское обследование и проблем со здоровьем у него нет», – говорится в сообщении.