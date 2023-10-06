В Азербайджане рассказали об условиях содержания Варданяна
Бывший госминистр непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Рубен Варданян не жалуется на условия содержания, сообщили в офисе уполномоченного по правам человека Азербайджана Сабины Алиевой.
Встреча прошла 3 октября. «Варданян был заслушан омбудсменом в индивидуальном порядке, на его обращения были даны ответы на месте. <...> Он выразил удовлетворение условиями содержания, отметил, что прошел предварительное медицинское обследование и проблем со здоровьем у него нет», – говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках содержания экс-госминистра предусмотрены телефонный разговор с семьей, получение подарка, пользование библиотекой и доступ к информации. «При этом права арестованного в период следствия защищает адвокат, выбранный его семьей», – уточнили в офисе омбудсмена.
Варданян был задержан после начала 19 сентября боевых действий Баку в непризнанной НКР. Власти Азербайджана объясняли свои действия «восстановлением конституционного порядка». Карабахскому чиновнику предъявили обвинение в «финансировании терроризма» и заключили под стражу на четыре месяца.
Помимо Варданяна были задержаны бывшие президенты непризнанной республики Аркадий Гукасян, Бако Саакян и Араки Арутюнян. Также сообщалось о задержании бывшего главы МИД НКР Давида Бабаяна, экс-командующего армией Карабаха генерал-лейтенанта Левона Мнацаканяна и др.