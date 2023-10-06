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В Азербайджане рассказали об условиях содержания Варданяна

Ведомости

Бывший госминистр непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Рубен Варданян не жалуется на условия содержания, сообщили в офисе уполномоченного по правам человека Азербайджана Сабины Алиевой.

Встреча прошла 3 октября. «Варданян был заслушан омбудсменом в индивидуальном порядке, на его обращения были даны ответы на месте. <...> Он выразил удовлетворение условиями содержания, отметил, что прошел предварительное медицинское обследование и проблем со здоровьем у него нет», – говорится в сообщении.

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По данным Еревана, подавляющая их часть – около 100 000 человек – эвакуировалась в Армению

Отмечается, что в рамках содержания экс-госминистра предусмотрены телефонный разговор с семьей, получение подарка, пользование библиотекой и доступ к информации. «При этом права арестованного в период следствия защищает адвокат, выбранный его семьей», – уточнили в офисе омбудсмена.

Варданян был задержан после начала 19 сентября боевых действий Баку в непризнанной НКР. Власти Азербайджана объясняли свои действия «восстановлением конституционного порядка». Карабахскому чиновнику предъявили обвинение в «финансировании терроризма» и заключили под стражу на четыре месяца.

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Помимо Варданяна были задержаны бывшие президенты непризнанной республики Аркадий Гукасян, Бако Саакян и Араки Арутюнян. Также сообщалось о задержании бывшего главы МИД НКР Давида Бабаяна, экс-командующего армией Карабаха генерал-лейтенанта Левона Мнацаканяна и др.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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