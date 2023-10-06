Песков подтвердил переговоры Путина с премьер-министром Ирака 10 октября
Переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Ирака Мухаммеда ас-Судани пройдут 10 октября, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«10 октября состоятся непосредственно переговоры. Это будет официальный визит премьер-министра Ирака Судани. Будут российско-иракские переговоры», – сообщил Песков.
Общение с иракским премьер-министром пройдет в формате рабочего завтрака, уточнил Песков. 11 октября Путин и ас-Судани примут участие в пленарном заседании Российской энергетической недели.
Ранее о том, что ас-Судани совершит официальный визит в Москву 10-11 октября и встретится с Путиным, сообщало агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.
23 сентября МИД Ирака сообщал о скором визите премьер-министра в Россию. Уточнялось, что будет «возможность обсудить двустороннее сотрудничество между двумя сторонами в политической и экономической областях».
В сентябре также прошла встреча министров иностранных дел России и Ирака Сергея Лаврова и Фуада Хусейна. Они провели переговоры на полях 78-й сессии Генассамблеи ООН и обсудили «перспективы совместного сотрудничества и развития двусторонних отношений».