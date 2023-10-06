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Песков подтвердил переговоры Путина с премьер-министром Ирака 10 октября

Ведомости

Переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Ирака Мухаммеда ас-Судани пройдут 10 октября, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«10 октября состоятся непосредственно переговоры. Это будет официальный визит премьер-министра Ирака Судани. Будут российско-иракские переговоры», – сообщил Песков.

Общение с иракским премьер-министром пройдет в формате рабочего завтрака, уточнил Песков. 11 октября Путин и ас-Судани примут участие в пленарном заседании Российской энергетической недели.

Ранее о том, что ас-Судани совершит официальный визит в Москву 10-11 октября и встретится с Путиным, сообщало агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

23 сентября МИД Ирака сообщал о скором визите премьер-министра в Россию. Уточнялось, что будет «возможность обсудить двустороннее сотрудничество между двумя сторонами в политической и экономической областях».

В сентябре также прошла встреча министров иностранных дел России и Ирака Сергея Лаврова и Фуада Хусейна. Они провели переговоры на полях 78-й сессии Генассамблеи ООН и обсудили «перспективы совместного сотрудничества и развития двусторонних отношений».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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