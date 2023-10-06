Песков подтвердил переговоры Путина с премьер-министром Ирака 10 октября

В сентябре также прошла встреча министров иностранных дел России и Ирака Сергея Лаврова и Фуада Хусейна. Они провели переговоры на полях 78-й сессии Генассамблеи ООН и обсудили «перспективы совместного сотрудничества и развития двусторонних отношений».