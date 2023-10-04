СМИ узнали о скором визите премьер-министра Ирака в Москву
Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани совершит официальный визит в Москву 10-11 октября, сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники.
По информации агентства, в рамках визита ас-Судани встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Ожидается, что он вылетит из Ирака 9 октября, встреча с главой российского государства запланирована на 10 октября, а 11 октября у иракского премьера состоятся другие рабочие встречи.
В сентябре местные СМИ сообщали, что глава правительства Ирака планирует визит в Россию, чтобы обсудить сотрудничество в политической и экономической сферах. 23 сентября МИД Ирака подтверждал скорый визит премьер-министра в Россию. Там уточняли, что он посетит Москву «в течение следующих нескольких недель».
23 сентября также прошла встреча министров иностранных дел России и Ирака Сергея Лаврова и Фуада Хусейна. Они провели переговоры на полях 78-й сессии Генассамблеи ООН и обсудили «перспективы совместного сотрудничества и развития двусторонних отношений».
В июле премьер-министр Ирака встречался с российским послом Эльбрусом Курташевым. В пресс-службе ас-Судани по итогам встречи сообщали, что посол России отметил «ключевую роль Ирака и усилия Багдада по сближению точек зрения [стран Ближнего Востока] для повышения уровня безопасности и стабильности в регионе».