СМИ узнали о скором визите премьер-министра Ирака в Москву

По информации агентства, в рамках визита ас-Судани встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Ожидается, что он вылетит из Ирака 9 октября, встреча с главой российского государства запланирована на 10 октября, а 11 октября у иракского премьера состоятся другие рабочие встречи.