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Политика

Премьер Ирака планирует посетить Москву

Ведомости

Премьер-министр Ирака Мухаммед Ас-Судани собирается посетить Москву в ближайшие несколько недель. Об этом сообщили в МИД Ирака.

«Ас-Судани посетит Москву в течение следующих нескольких недель. Дискуссии между двумя сторонами в ходе визита предоставят возможность обсудить двустороннее сотрудничество между двумя сторонами в политической и экономической областях», – говорится в сообщении.

Сегодня министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн встретился со своим российским коллегой Сергеем Лавровым на полях 78-й сессии Генассамблеи ООН. Уточняется, что в ходе встречи стороны обсудили «перспективы совместного сотрудничества и развития двусторонних отношений».

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О планах иракского премьера посетить Россию сообщалось в июле. Тогда российский посол в республике Эльбрус Курташев заявил, что РФ попросила иракскую сторону определить подходящие сроки визита для премьера, а российская сторона после этого выберет подходящую дату.

Посол уточнял, что визит иракского премьера является возможностью обсудить, в частности, экономические вопросы между странами, а также «политические темы и ситуацию в мире и регионе». До этого премьер и посол провели встречу, где также обсуждались даты предстоящего визита.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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