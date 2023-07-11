Премьер-министр Ирака ас-Судани посетит Россию
Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани посетит Россию. Об этом сообщил российский посол в республике Эльбрус Курташев, пишет «РИА Новости».
«Мы попросили дружественную иракскую сторону определить подходящие сроки для премьера, и после этого российская сторона выберет подходящую дату», – сказал посол.
По его словам, визит иракского премьера является возможностью обсудить, в частности, экономические вопросы между странами, а также «политические темы и ситуацию в мире и регионе».
1 июля премьер-министр Ирака провел встречу с Кутрашевым, где стороны обсудили дату предстоящего визита главы правительства в Москву. В пресс-службе иракского премьера по итогам встречи сообщали, что посол России отметил «ключевую роль Ирака и усилия Багдада по сближению точек зрения [стран Ближнего Востока] для повышения уровня безопасности и стабильности в регионе».
В апреле власти Ирака и представители автономного Иракского Курдистана предварительно договорились о возобновлении перекачки нефти по трубопроводу Киркук – Джейхан в Турцию. Перезапуску работы трубопровода предшествовало обнародованное тогда решение стран – членов ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на 1,66 млн барр./сутки в дополнение к договоренностям осени 2022 г. о сокращении добычи на 2 млн барр./сутки. Ирак обязался уменьшить производство на 211 000 барр./сутки.
Эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов рассказывал «Ведомостям», что курды, устраивая экспорт нефти в обход иракского правительства, мотивировали свои действия тем, что они «недополучают» субсидии от нефтяных доходов Ирака и тем самым компенсируют упущенную прибыль.
Сейчас в проектах по добыче нефти в Ираке участвуют «Лукойл», «Газпром нефть», а также «Роснефть». В 2020 г. по итогам встречи министра энергетики России Николая Шульгинова с министром иностранных дел Ирака Фуадом Хусейном сообщалось, что общий объем инвестиций российских компаний в развитие иракских нефтяных месторождений превысил $10 млрд. Шульгинов тогда также отмечал важность работы в рамках сотрудничества ОПЕК+.