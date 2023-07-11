Премьер-министр Ирака ас-Судани посетит Россию

Сейчас в проектах по добыче нефти в Ираке участвуют «Лукойл», «Газпром нефть», а также «Роснефть». В 2020 г. по итогам встречи министра энергетики России Николая Шульгинова с министром иностранных дел Ирака Фуадом Хусейном сообщалось, что общий объем инвестиций российских компаний в развитие иракских нефтяных месторождений превысил $10 млрд. Шульгинов тогда также отмечал важность работы в рамках сотрудничества ОПЕК+.