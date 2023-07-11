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Премьер-министр Ирака ас-Судани посетит Россию

Ведомости

Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани посетит Россию. Об этом сообщил российский посол в республике Эльбрус Курташев, пишет «РИА Новости».

«Мы попросили дружественную иракскую сторону определить подходящие сроки для премьера, и после этого российская сторона выберет подходящую дату», – сказал посол. 

По его словам, визит иракского премьера является возможностью обсудить, в частности, экономические вопросы между странами, а также «политические темы и ситуацию в мире и регионе».

1 июля премьер-министр Ирака провел встречу с Кутрашевым, где стороны обсудили дату предстоящего визита главы правительства в Москву. В пресс-службе иракского премьера по итогам встречи сообщали, что посол России отметил «ключевую роль Ирака и усилия Багдада по сближению точек зрения [стран Ближнего Востока] для повышения уровня безопасности и стабильности в регионе».

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Ранее по трубопроводу прокачивалось почти 0,5% мировой добычи нефти

В апреле власти Ирака и представители автономного Иракского Курдистана предварительно договорились о возобновлении перекачки нефти по трубопроводу Киркук – Джейхан в Турцию. Перезапуску работы трубопровода предшествовало обнародованное тогда решение стран – членов ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на 1,66 млн барр./сутки в дополнение к договоренностям осени 2022 г. о сокращении добычи на 2 млн барр./сутки. Ирак обязался уменьшить производство на 211 000 барр./сутки.

Эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов рассказывал «Ведомостям», что курды, устраивая экспорт нефти в обход иракского правительства, мотивировали свои действия тем, что они «недополучают» субсидии от нефтяных доходов Ирака и тем самым компенсируют упущенную прибыль. 

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Сейчас в проектах по добыче нефти в Ираке участвуют «Лукойл», «Газпром нефть», а также «Роснефть». В 2020 г. по итогам встречи министра энергетики России Николая Шульгинова с министром иностранных дел Ирака Фуадом Хусейном сообщалось, что общий объем инвестиций российских компаний в развитие иракских нефтяных месторождений превысил $10 млрд. Шульгинов тогда также отмечал важность работы в рамках сотрудничества ОПЕК+.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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