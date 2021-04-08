«Татнефть» намерена вернуться в Ирак вместе с «Зарубежнефтью»

«Татнефть», в частности, рассматривает возможность оказания нефтесервисных услуг на иракском рынке, в том числе по бурению скважин и геодезическим исследованиям, а также по развитию нефтепереработки, участие в контрактах по строительству, проектированию и закупке оборудования, поставкам шинной продукции. Эти вопросы 9 апреля в Казани будет обсуждать президент Татарстана Рустам Минниханов (председатель совета директоров «Татнефти») с министром нефти Ирака Ихсаном Исмаилом.