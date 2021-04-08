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«Татнефть» намерена вернуться в Ирак вместе с «Зарубежнефтью»

Но компании могут столкнуться с иностранной конкуренцией и политическими сложностями
Анна Подлинова Матвей Катков
Андрей Гордеев / Ведомости

«Татнефть» и «Зарубежнефть» в феврале подписали меморандум о взаимопонимании, компании готовы к совместной реализации проектов на территории Ирака, в автономном регионе Курдистан, а также в странах Ближнего Востока и Северной Африки, сообщил «Интерфакс» 7 апреля.

«Татнефть», в частности, рассматривает возможность оказания нефтесервисных услуг на иракском рынке, в том числе по бурению скважин и геодезическим исследованиям, а также по развитию нефтепереработки, участие в контрактах по строительству, проектированию и закупке оборудования, поставкам шинной продукции. Эти вопросы 9 апреля в Казани будет обсуждать президент Татарстана Рустам Минниханов (председатель совета директоров «Татнефти») с министром нефти Ирака Ихсаном Исмаилом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных