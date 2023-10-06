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Минобороны сообщило о приближении самолета ВМС США к границе России

Ведомости

ВС России подняли в воздух истребитель МиГ-31 из-за приближения к государственной границе самолета Военно-морских сил (ВМС) США, сообщили в Минобороны РФ. 

«6 октября 2023 г. российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Норвежского моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель. <...> Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВМС США», – сказано в сообщении. 

В Минобороны отметили, что при приближении российского истребителя американский самолет развернулся, госграница не была нарушена. В ведомстве подчеркнули, что во время полета российский МиГ-31 не приближался к иностранному воздушному судну на опасное расстояние. 

Это не первый раз, когда российский МиГ-31 поднимается в воздух из-за приближения американского самолета к госгранице. Похожий инцидент произошел 18 сентября. Тогда Р-8А «Посейдон» был замечен над акваторией Баренцева моря. После приближения российского истребителя американский самолет выполнил  разворот, госграница не была нарушена.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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