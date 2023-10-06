Минобороны сообщило о приближении самолета ВМС США к границе России

Это не первый раз, когда российский МиГ-31 поднимается в воздух из-за приближения американского самолета к госгранице. Похожий инцидент произошел 18 сентября. Тогда Р-8А «Посейдон» был замечен над акваторией Баренцева моря. После приближения российского истребителя американский самолет выполнил разворот, госграница не была нарушена.