ЕС выразил озабоченность в связи с планами по созданию базы ВМФ России в Абхазии

О соглашении между Москвой и Сухуми о строительстве нового пункта базирования российского ВМФ в Очамчирском районе Абхазии сообщил президент Абхазии Аслан Бжания. На территории Абхазии уже размещается объединенная 7-я российская военная база. С 21 августа по 1 сентября 2023 г. там прошли совместные российско-абхазские военные тактико-специальные и тактические учения. В Кремле эту информацию комментировать не стали, а переадресовали вопрос Министерству обороны.