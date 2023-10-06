ЕС выразил озабоченность в связи с планами по созданию базы ВМФ России в Абхазии
Европейский Союз выразил серьезную озабоченность в связи с сообщениями о планах России по созданию постоянной военно-морской базы Черноморского флота в Абхазии. Об этом сообщили на сайте дипломатической службы ЕС.
«Если Россия продолжит реализацию заявленных планов, это приведет к дальнейшему усилению напряженности и угрозе стабильности в регионе», - говорится в сообщении.
О соглашении между Москвой и Сухуми о строительстве нового пункта базирования российского ВМФ в Очамчирском районе Абхазии сообщил президент Абхазии Аслан Бжания. На территории Абхазии уже размещается объединенная 7-я российская военная база. С 21 августа по 1 сентября 2023 г. там прошли совместные российско-абхазские военные тактико-специальные и тактические учения. В Кремле эту информацию комментировать не стали, а переадресовали вопрос Министерству обороны.