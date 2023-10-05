В Абхазии может появиться пункт постоянного базирования ВМФ России

В Абхазии может появиться пункт постоянного базирования ВМФ РоссииДля реконструкции аэропорта в Сухуме ищется инвестор
В Кремле не подтвердили информацию о строительстве нового пункта постоянного базирования российского Военно-морского флота (ВМФ) в Абхазии. «Все вопросы, связанные с дислокацией наших подразделений, наших кораблей, наших частей, находятся в компетенции Министерства обороны», – заявил журналистам 5 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее президент Абхазии Аслан Бжания в интервью газете «Известия» сообщил о соглашении между Москвой и Сухумом о строительстве нового пункта базирования российского ВМФ в Очамчирском районе Абхазии. «В День независимости республики [в честь дня победы в грузино-абхазской войне 1992-1993 гг.] к нам зашел малый ракетный корабль, мы поднялись на борт – очень современное судно с серьезными боевыми возможностями. Мы подписали соглашение, и в ближайшее время будет пункт постоянного базирования Военно-морского флота России», – сказал он.
Бжания также отметил, что Абхазия продолжает сотрудничество с Россией в военно-технической сфере, а абхазские военные могут в российских специальных учебных заведениях проходить курсы по повышению своей квалификации.
На территории Абхазии размещается объединенная 7-я российская военная база. С 21 августа по 1 сентября 2023 г. в четырех районах республики прошли совместные российско-абхазские военные тактико-специальные и тактические учения, направленные на повышение уровня полевой выучки войск и сил, согласование их действий при выполнении боевых задач. В настоящее время российские и абхазские военные совместно обеспечивают безопасность республики, также сотрудники пограничной службы ФСБ России охраняют границу Абхазии. В Очамчире расположен пункт базирования катеров береговой охраны пограничной службы ФСБ.
Помимо строительства военно-морской базы в столице республики Сухуме также планируется реконструировать аэропорт. «Мы подписали межправительственное соглашение о развитии аэропорта. Как только появится информация о потенциальном инвесторе, который будет одобрен на конкурсной основе, мы сделаем по этому поводу специальное заявление», – рассказала «Ведомостям» пресс-секретарь абхазского президента Марианна Квициния.
30 сентября Абхазия отметила День победы и независимости, на котором, по словам абхазского президента, присутствовали руководители Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии, Чечни, Башкирии, Татарстана, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Кроме них в мероприятии также приняли участие отставные российские военные, представители Госдумы и Совета Федерации.
Москва признала независимость Абхазии по итогам войны 26 августа 2008 г. Помимо России суверенитет республики также признали четыре государства – члена ООН – Никарагуа, Венесуэла, Науру и Сирия.
По данным МИД Абхазии, с 2008 г. Россия в рамках межгосударственной помощи направила на нужды республики помощь на сумму 110 млрд руб.: из них примерно 30 млрд руб. – это инвестиционная программа, еще 40 млрд руб. – зарплаты и 40 млрд руб. – пенсии.