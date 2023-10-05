В Абхазии может появиться пункт постоянного базирования ВМФ России

Ранее президент Абхазии Аслан Бжания в интервью газете «Известия» сообщил о соглашении между Москвой и Сухумом о строительстве нового пункта базирования российского ВМФ в Очамчирском районе Абхазии. «В День независимости республики [в честь дня победы в грузино-абхазской войне 1992-1993 гг.] к нам зашел малый ракетный корабль, мы поднялись на борт – очень современное судно с серьезными боевыми возможностями. Мы подписали соглашение, и в ближайшее время будет пункт постоянного базирования Военно-морского флота России», – сказал он.