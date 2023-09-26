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Российские аэропортовые холдинги не хотят восстанавливать аэропорт Сухума

Инвестиции в аэропорт столкнутся с экономическими и геополитическими рисками
Герман Костринский
Александр Леплер / Wikimedia

Крупные российские аэропортовые холдинги «Аэропорты регионов», «Аэродинамика» и «Новапорт», а также московские «Шереметьево» и «Внуково» отказались участвовать в реконструкции аэропорта столицы Абхазии Сухума. Об этом сообщили «Ведомостям» их представители и близкие к ним источники.

В пресс-службах аэропортов «Домодедово» и «Внуково» не ответили на запросы. Но отказ «Внуково» от участия подтверждает близкий к аэропорту высокопоставленный источник. Собеседники «Ведомостей» в аэропортовых холдингах поясняют, что пока нет понимания возможного пассажиропотока в Сухум. Не ясно, какие авиакомпании решатся летать в непризнанную республику (Абхазию кроме РФ признает лишь несколько государств. – «Ведомости»), добавляет один из собеседников. Другой указывает на сложности с доставкой стройматериалов для этого проекта, поскольку в Абхазии они не производятся.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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