Российские аэропортовые холдинги не хотят восстанавливать аэропорт Сухума

В пресс-службах аэропортов «Домодедово» и «Внуково» не ответили на запросы. Но отказ «Внуково» от участия подтверждает близкий к аэропорту высокопоставленный источник. Собеседники «Ведомостей» в аэропортовых холдингах поясняют, что пока нет понимания возможного пассажиропотока в Сухум. Не ясно, какие авиакомпании решатся летать в непризнанную республику (Абхазию кроме РФ признает лишь несколько государств. – «Ведомости»), добавляет один из собеседников. Другой указывает на сложности с доставкой стройматериалов для этого проекта, поскольку в Абхазии они не производятся.