Нидерланды выделят 102 млн евро на помощь Украине

В октябре министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен на Варшавском форуме безопасности заявила, что европейские страны столкнулись с проблемами в оборонной промышленности. По ее словам, государства не могут увеличить производство из-за поставок вооружений на Украину. Несмотря на свое заявление, министр призвала европейские государства продолжать оказывать военную помощь ВСУ. По ее мнению, украинский конфликт представляет «общую угрозу безопасности».