Нидерланды выделят 102 млн евро на помощь Украине
В рамках третьего пакета помощи Украине Нидерланды выделят 102 млн евро в 2023 г., следует из сообщения на сайте правительства страны.
60 млн евро предназначены для поддержки голландских компаний, которые хотят «внести свой вклад» в восстановление Украины. В частности, средства пойдут на страхование экспортных кредитов и сделок внутри страны. 30 млн евро планируется направить на закупку газа и поставку запчастей для электросети перед зимним периодом. 12 млн евро будут по линии Международного валютного фонда (МВФ), который поможет Украине провести реформы.
В июле правительство Нидерландов сообщало, что в рамках второго пакета на поддержку Украины будет направлено 118 млн евро. Деньги предназначались на ремонт инфраструктуры, а также на помощь в устранении последствий разрушения Каховской ГЭС.
В октябре министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен на Варшавском форуме безопасности заявила, что европейские страны столкнулись с проблемами в оборонной промышленности. По ее словам, государства не могут увеличить производство из-за поставок вооружений на Украину. Несмотря на свое заявление, министр призвала европейские государства продолжать оказывать военную помощь ВСУ. По ее мнению, украинский конфликт представляет «общую угрозу безопасности».
В августе украинский президент Владимир Зеленский после встречи с премьер-министром Марком Рютте сообщил, что Украина и Нидерланды договорились о поставке Киеву истребителей F-16, которую ранее одобрили власти США.