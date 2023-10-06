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Нидерланды выделят 102 млн евро на помощь Украине

Ведомости

В рамках третьего пакета помощи Украине Нидерланды выделят 102 млн евро в 2023 г., следует из сообщения на сайте правительства страны.

60 млн евро предназначены для поддержки голландских компаний, которые хотят «внести свой вклад» в восстановление Украины. В частности, средства пойдут на страхование экспортных кредитов и сделок внутри страны. 30 млн евро планируется направить на закупку газа и поставку запчастей для электросети перед зимним периодом. 12 млн евро будут по линии Международного валютного фонда (МВФ), который поможет Украине провести реформы.

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В июле правительство Нидерландов сообщало, что в рамках второго пакета на поддержку Украины будет направлено 118 млн евро. Деньги предназначались на ремонт инфраструктуры, а также на помощь в устранении последствий разрушения Каховской ГЭС.

В октябре министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен на Варшавском форуме безопасности заявила, что европейские страны столкнулись с проблемами в оборонной промышленности. По ее словам, государства не могут увеличить производство из-за поставок вооружений на Украину. Несмотря на свое заявление, министр призвала европейские государства продолжать оказывать военную помощь ВСУ. По ее мнению, украинский конфликт представляет «общую угрозу безопасности».

В августе украинский президент Владимир Зеленский после встречи с премьер-министром Марком Рютте сообщил, что Украина и Нидерланды договорились о поставке Киеву истребителей F-16, которую ранее одобрили власти США.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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