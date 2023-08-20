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Нидерланды передадут Украине истребители F-16

Ведомости

Украина и Нидерланды договорились о поставке Киеву истребителей F-16, которую ранее одобрили власти США. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский, который сегодня прибыл в Нидерланды и встретился там с премьер-министром страны Марком Рютте.

«F16. Прорывная договоренность. С сегодняшнего дня уже конкретика. Будут в украинском небе. Спасибо, Нидерланды! Спасибо, Марко! Спасибо всем, кто помогает!» – написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Зеленской ранее сегодня, 20 августа, говорил, что прибыл в Нидерланды вместе со своей женой и командой. Главной темой переговоров с Рютте он назвал поставку F-16 для Украины.

18 августа Reuters со ссылкой на неназванного официального представителя США сообщило, что Вашингтон одобрил поставку F-16 Укриане из Дании и Нидерландов. Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Киев сможет воспользоваться «новыми возможностями» после завершения обучения пилотов.

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На следующий день министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинские пилоты и техники уже приступили к обучению на американских истребителях. При этом он подтвердил, что срок обучения пилотов составляет минимум шесть месяцев, призвав «не расстраиваться», если в реальности он окажется больше.

На майском саммите лидеров стран G7 (США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония) в японском городе Хиросиме было объявлено о согласии поставить Киеву истребители четвертого поколения F-16 американского производства. В Пентагоне заявляли, что европейскую коалицию по подготовке украинских пилотов для полетов на F-16 возглавят Дания и Нидерланды.

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ) заявил, что в случае поставок Украине истребители F-16 будут гореть так же, как танки Leopard. В Кремле ранее говорили, что эта помощь Киеву не изменит ситуацию на линии соприкосновения. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пообещал военно-технический ответ в случае появления в небе Украины F-16.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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