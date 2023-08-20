Нидерланды передадут Украине истребители F-16

На следующий день министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинские пилоты и техники уже приступили к обучению на американских истребителях. При этом он подтвердил, что срок обучения пилотов составляет минимум шесть месяцев, призвав «не расстраиваться», если в реальности он окажется больше.