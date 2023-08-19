Министр обороны Украины заявил о начале обучения пилотов на F-16

Ранее газета The Washington Post писала, что первый этап обучения пройдут лишь шесть украинских пилотов. Такое низкое число связано с нехваткой инструкторов для обучения большей группы. При этом, как рассказали изданию украинские чиновники, сперва летчикам предстоит закончить четырехмесячные языковые курсы, в ходе которых они освоят всю технические термины, связанные с истребителями F-16. Это означает, что сама программа боевой подготовки, которая займет около полугода, начнется лишь в январе 2024 г., утверждала газета.