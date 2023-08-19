Министр обороны Украины заявил о начале обучения пилотов на F-16
Украинские пилоты и техники уже приступили к обучению на американских истребителях F-16, заявил министр обороны Украины Алексей Резников. Ранее СМИ сообщали, что непосредственно боевая подготовка пилотов вряд ли начнется раньше зимы.
«Учения уже начались... Этот период подготовки будет потрачен на то, чтобы продолжить проект с пониманием, когда у нас будут самолеты непосредственно. А еще важнее – сколько», – заявил он украинскому 24-му каналу.
При этом Резников подтвердил, что срок обучения пилотов составляет минимум шесть месяцев, призвав «не расстраиваться», если в реальности он окажется больше.
Ранее газета The Washington Post писала, что первый этап обучения пройдут лишь шесть украинских пилотов. Такое низкое число связано с нехваткой инструкторов для обучения большей группы. При этом, как рассказали изданию украинские чиновники, сперва летчикам предстоит закончить четырехмесячные языковые курсы, в ходе которых они освоят всю технические термины, связанные с истребителями F-16. Это означает, что сама программа боевой подготовки, которая займет около полугода, начнется лишь в январе 2024 г., утверждала газета.
На майском саммите лидеров стран G7 (США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония) в японском городе Хиросиме было объявлено о согласии поставить Киеву истребители четвертого поколения F-16 американского производства. В Пентагоне заявляли, что европейскую коалицию по подготовке украинских пилотов для полетов на F-16 возглавят Дания и Нидерланды.
Президент РФ Владимир Путин в июне говорил, что в случае поставок Украине истребители F-16 будут гореть так же, как танки Leopard. В Кремле ранее говорили, что поставки Киеву истребителей не изменят ситуацию на линии соприкосновения. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пообещал военно-технический ответ в случае появления в небе Украины F-16.