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Политика

Генсек НАТО заявил об отсутствии окончантельного решения по поставкам истребителей Киеву

Ведомости

Руководство НАТО еще не приняло окончательного решения по поставкам истребителей Украине, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в эфире Dagbladet TV.

«Вполне возможно», – ответил он на вопрос, будут ли поставки истребителей (цитата по «РИА Новости»). При этом Столтенберг добавил, что окончательное решение еще не принято.

На майском саммите лидеров стран G7 (США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония) в японском городе Хиросиме было объявлено о согласии поставить Киеву истребители четвертого поколения F-16 американского производства. В Пентагоне заявляли, что европейскую коалицию по подготовке украинских пилотов для полетов на F-16 возглавят Дания и Нидерланды. 

Ранее по теме: Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил поставку истребителей F-16 Украине

Позднее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина получит истребители F-16, но реализация этого решения потребует нескольких месяцев.

В начале августа координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что разработка программы обучения украинских военнослужащих пилотированию F-16 до сих пор не завершена. Обучение украинских пилотов на истребителях F-16 затягивается, в частности, из-за дополнительных курсов по английскому языку. Украинские чиновники отмечают, что это отодвигает начало боевой подготовки с сентября этого года до января 2024 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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