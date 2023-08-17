Генсек НАТО заявил об отсутствии окончантельного решения по поставкам истребителей Киеву

В начале августа координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что разработка программы обучения украинских военнослужащих пилотированию F-16 до сих пор не завершена. Обучение украинских пилотов на истребителях F-16 затягивается, в частности, из-за дополнительных курсов по английскому языку. Украинские чиновники отмечают, что это отодвигает начало боевой подготовки с сентября этого года до января 2024 г.