Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил поставку истребителей F-16 Украине

В мае CNN сообщила, что на саммите G7 в Хиросиме президент США Джо Байден поддержал предложения союзников США, включая Великобританию и Нидерланды, обучать украинских пилотов пилотированию этих истребителей. На саммите НАТО в Вильнюсе 12 июля было объявлено о создании коалиции по подготовке украинских пилотов для истребителей F-16. В ее состав вошли Дания, Нидерланды, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция и Великобритания. Как сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, согласно принятому меморандуму, украинских пилотов, техников и вспомогательный персонал включат в программу обучения, которая будет организована этими странами. Кроме того, коалиция обязалась рассмотреть другие пути предоставления Киеву «полностью функциональных возможностей F-16», что означает поставку вооружения к этим самолетам.