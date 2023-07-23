Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил поставку истребителей F-16 Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил поставку истребителей F-16 УкраинеОни могут появиться у ВСУ через несколько месяцев
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в интервью CNN 23 июля, что Украина получит истребители F-16, но, даже если бы это решение было принято завтра, его реализация потребует нескольких месяцев. По его словам, нужно сфокусироваться на том, чтобы к моменту получения самолетов Украина могла их обслуживать и применять «разумным способом».
Вопрос о поставках F-16 обсуждался с начала года, а в начале мая американская Washington Post сообщила о том, что администрация склоняется к поставке этих машин Украине из наличия ВВС союзников США.
В мае CNN сообщила, что на саммите G7 в Хиросиме президент США Джо Байден поддержал предложения союзников США, включая Великобританию и Нидерланды, обучать украинских пилотов пилотированию этих истребителей. На саммите НАТО в Вильнюсе 12 июля было объявлено о создании коалиции по подготовке украинских пилотов для истребителей F-16. В ее состав вошли Дания, Нидерланды, Бельгия, Канада, Люксембург, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция и Великобритания. Как сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, согласно принятому меморандуму, украинских пилотов, техников и вспомогательный персонал включат в программу обучения, которая будет организована этими странами. Кроме того, коалиция обязалась рассмотреть другие пути предоставления Киеву «полностью функциональных возможностей F-16», что означает поставку вооружения к этим самолетам.
Судя по имеющимся публикациям, частная компания Draken будет учить украинский персонал в Румынии с 2024 г., а первую эскадрилью подготовят раньше датские военные в Дании, говорит эксперт Центра анализа стратегий и технологий Михаил Барабанов. Сами самолеты, видимо, будут бывшие голландские и датские, продолжает он. Их парка хватит, чтобы набрать для Украины две эскадрильи общей численностью до 30 истребителей, полагает Барабанов.